【真功夫】山東3名武癡男自製武打片爆紅　網民激讚：高手在民間

近日，山東3名年輕人王群、孫新剛、張繼坤，其自製的武打片在內地網絡短片平台「抖音」上走紅，最受歡迎的作品「五郎八卦棍」更獲得點讚數逾260萬。 三人錄製「真功夫」短片時，一招一式都全心投入，動作如行雲流水，十分流暢，令不少網民感歎「高手在民間」和「比電影還厲害」。

三人最受歡迎的「五郎八卦棍」作品點讚數逾260萬。（影片截圖）

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綜合內媒報道，三人都是從小習武，分別來自山東煙台、威海、聊城。相識在成都體育學院武術系。離開校園後，王群經營一家生物科技公司，孫新剛經營一家茶樓，張繼坤有過武術指導的經驗，懂得後期剪輯。據王群介紹，三人相聚飲茶聊天時激發出拍攝短片的想法，希望用記錄武術來園一個武打片的夢。

據悉，在實際拍攝短片期間，三人都是在現場臨時想動作和對白，再加入劇情。因為很多時候需要三個人在武打片中同時出鏡，所以他們聘請了一個專業的攝影師為他們拍攝。如果是一些相對簡單的劇情，做過武術指導的張繼坤就親自拍攝和做後期。

一般情況下，三人每天上午處理工作中的事情，下午則要聚在一起拍攝短片，時間緊的話可能要拍一整天。「有的動作是十幾秒一氣呵成，但涉及到特寫鏡頭就要拍好幾遍，基本上一個段子（故事或笑話）要拍攝200多個鏡頭。」

三人爆紅後在網上開直播，與粉絲互動。（網絡圖片）

談到在網上爆紅的原因，三人認為是因為他們真實展示了武術動作，「我們沒有甚麼演技，也沒系統學過表演。」三人稱，雖然目前有不少粉絲希望他們收徒弟，但三人認為單純通過短片的方式很難學會，而他們最終目的是弘揚中華武術，因此未來會考慮建設一些武術基地，教授武術。

（綜合報道）