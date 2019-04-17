6歲女童進河南武校兩日後死亡　官方：排除毆打等外力致死原因

一名鄧姓6歲女童上周日（7日）由家人送往河南登封的「少林小龍武術學校」寄宿就讀，但校方在2天後突然通知其父，稱女童在校內玩耍時暈倒，搶救無效身亡。父親稱女童「臉是紫色的，肚子上有踹痕」，質疑她被毆打致死。 當地官方事後成立調查組調查。最近消息指，調查組已排除毆打等外力致死原因，家屬亦對女童死因無異議。

6歲鄧姓女童進入河南武校兩日後死亡。（網上圖片）

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鄧姓女童一家來自河北邯鄲，鄧父聽聞鄰居將孩子送至河南登封學習武術，效果不錯，才決定將未滿7歲的女兒送去「鍛鍊一下」。他於4月7日送女兒到「少林小龍武術學校」就讀，但兩日後上午，卻接到學校通知其女兒已經死亡。

鄧父立即趕到學校了解情況。他事後稱女兒屍體「臉是紫色的，肚子上有踹痕」，查看事發時閉路電視畫面後，認為「遠遠看上去有人將她推倒，然後踢打」，懷疑女兒是被毆打致死。

涉事的「少林小龍武術學校」。（網上圖片）

未達刑事立案標準

事件經傳媒曝光後，登封市政府成立聯合調查組調查。聯合調查組昨日（16日）發出通報指，女童於9日上午9時40分在課間操場上突然倒地，經搶救無效身亡。通過鄭州、登封兩級法醫對死者體表進行檢驗，結合公安機關現場調查等相關證據，排除毆打等外力致死原因，家屬均對死因無異議，其死亡一事達不到刑事立案標準。目前，善後事宜正在處理中。

值得一提的是，涉事學校校長陳同山正是演員釋小龍（本名陳小龍）的父親，在該校官網，釋小龍本人則被冠以「知名校友、國際影視明星」身份。釋小龍並未正面回應事件，僅透過團隊工作人員表示，要等待警察調查，一切以警方結論為主。

事件在內地網絡引起議論。官方調查結果公布後，大多網民表示質疑，有人認為武校一方利用賠償封口，而「排除毆打致死」也不代表女童沒有被毆：