【寫稿佬出路】新疆高校期刊約稿通知引關注　一篇稿酬可達3萬元

由新疆財經大學主管主辦的經濟類綜合雙月刊《新疆財經》，其近日向外界發出的約稿通知引起關注，其中稿酬方面標明每篇最少可獲5000元（人民幣．下同），最多甚至高達3萬元。

據了解，《新疆財經》的稿酬標準以「優質稿件」、「特約稿件」、「核心稿件」作劃分。其中優質稿件是針對特定選題，由編輯或主編向校內外學者約請的「高水平優質稿件」，稿酬標準為每篇5000元至8000元。

特約稿件則是由國內知名高校相關學科博士生導師所撰寫的稿件，「選題新穎，立意深刻，具有重要研究意義」，稿酬標準為每篇1.2萬元至1.8萬元。至於最貴的核心稿件，是由國內外享有盛名的高影響力專家學者撰寫的稿件，稿酬標準為每篇1.8萬元至3萬元。

最高級的「核心稿件」，稿酬可達1.8萬元至3萬元，相當可觀。（視覺中國）

大學期刊編輯部工作人員甘海燕表示，用稿要求主要有三方面，一是須經由政治審讀專家及專業閱評專家審稿，並評定稿件質量等級，獲得通過方可刊用；二是稿件字數以9000字至1.5萬字為宜，要符合學術論文基本寫作規範；三是投稿內容最好有省部級以上基金項目的相關研究成果，要註明基金項目名稱和項目編號。

甘海燕又解釋，今次的稿酬其實並不算高，與其他期刊相比亦差不多，目的希望吸引高質量的稿件，「我們學校的一些名師出去投稿的話，這個稿費標準也不算高的。」

（澎湃新聞）