不兌現各自離婚再結婚承諾　陝西漢被情婦注射胰島素和白酒殺害

賤男自有惡報？陝西一名已婚男子與另一已婚婦人發展婚外情，本來承諾各自與原配離婚再結婚，但對方離婚後，男子卻沒有兌現承諾，還與其他女子發展關係。女事主後因愛成恨，終以體內注射胰島素和白酒的方式殺害情郎。

陝西一名已婚男子與另一已婚婦人發展婚外情，本來承諾各自與原配離婚再結婚，但對方離婚後，男子卻沒有兌現承諾，還與其他女子發展關係。（示意圖／視覺中國）

案情指，1984年出身的黃女與1985年出生的郭男在2012年相識，當時均是已婚狀態，且各有子女。此後，由於兩人在同一廣場開舖，接觸頻繁，遂發展為情人關係，並於2014年年底開始同居。同居一段時間後，郭男對黃女承諾道，兩人各自離婚，然後他們再結婚。

時至2016年，黃女與丈夫離婚，但郭男卻未兌現離婚再結婚的承諾，反而在外面結交幾個女友，此後，兩人矛盾增多。黃女聲稱，郭男不肯結婚又不肯分手，還讓她共同承擔其經濟上的壓力，以做生意為由在外借款，直至案發黃女背負10多萬元（人民幣，下同）債務未還。

因愛成恨下手殺害

黃女逐漸對郭男產生恨意，並患有中度以上抑鬱症，需要藥物治療，又曾服用安眠藥及割腕自殺。她自言，恨郭男一直在情感上欺騙她、背叛她，在精神上壓迫她。最終決定動手殺害對方。

2018年9月13日晚，郭男來到黃女的出租屋，要求她幫自己貸款，兩人發生爭吵。黃女趁郭男上廁所之際，將自己的鎮靜藥碾碎放入他的牛奶中。郭男喝牛奶後在客廳沙發上陷入昏睡，黃女則回房間睡覺。次日上午7時，她發現郭男仍在昏睡，便先後向他注射十多支胰島素，然後再注射白酒加速其死亡。直到注射器推不動了她才停下。之後，黃女發現郭男瞳孔散大，確定其死亡後離家。

故意殺人罪成被判無期

黃女殺害郭男後試圖自殺，向自己注射3支胰島素，喝了一瓶白酒後陷入昏迷。但由於有路人報警，她經搶救後脫離生命危險，後來被警方拘捕。經鑑定，郭男因乙醇中毒死亡。

陝西省咸陽市中級人民法院4月9日公開審理此案。法院認為，黃女因感情及經濟糾紛，對郭男產生怨恨，採用藥物迷暈並對其體內注射胰島素、白酒殺害，已構成故意殺人罪。雖然黃女被鑑定患有惡劣心境，但實施殺人行為時，辨認能力及控制力存在，負有完全責任能力。因此，決定判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。