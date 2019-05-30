內地女大生爆遭室友拍裸露照欺凌　後刪微博改口稱只是「玩鬧」

山西的太原師範學院一名大二女生「芝芝」周三（29日）在微博發文爆料自己遭受室友的校園暴力，除被改以「潘金蓮」稱呼外，還遭室友多次拉扯衣物並錄製影片，更被偷拍諸多裸露照片和影片分享到群組，令她患上重度抑鬱。 事件在網絡引發熱議，涉事學校當晚發微博表示將核查事件，未料芝芝隨即將相關微博刪除，並再發微博稱，事件只是室友間的玩鬧，她當時太過於生氣，才在微博上發表了過激言論。 對於芝芝前後表態截然不同，有不少網民質疑她可能受到了校方壓力或室友威脅。山西省教育廳周四（30日）表示，已聯合涉事學校展開調查，一旦有結果將立刻公布。

芝芝爆料稱，她遭室友偷拍多段裸露影片並分享到群組。（微博）

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芝芝周三（29日）中午在微博上自述，她長期遭受來自李姓室友的校園暴力。同住期間，李女不僅以侮辱性外號「潘金蓮」稱呼她、公開揚言要對她施行暴力，還經常以玩鬧形式對其進行肢體攻擊，多次拉扯其衣物並錄製片段，甚至偷拍裸露照片和影片上傳至群組。芝芝稱，室友的這些行為致其患上重度抑鬱。

事件迅速在網絡引發熱議，太原師範學院當晚8時25分在微博回應此事，稱學校高度關注事件，第一時間召集相關當事人，正在進行認真核查，將根據核查結果做出相應處理，並及時進行公布，真誠感謝廣大網民的關注和監督。

在學校表態約1小時後，芝芝將此前的微博刪除，並再次發微博稱，她和室友之間只是「打打鬧鬧，玩笑可能開過了頭」。當時她太生氣，才在微博上發表了過激言論。隨着心情的平復，她認識到自己言行的不妥之處，感謝網民關心，但希望大家不要過度炒作。

涉事室友：我自有我狂妄的資本

雖然芝芝在微博上作出澄清，但涉事的李姓室友不僅「點讚」芝芝的澄清微博，更發微博表達不屑，聲稱「我自有我狂妄的資本」，網民「沒有本事」曝光其家人資料。網民更加擔憂芝芝的處境，認為她受到室友威脅和校方壓力才噤聲。

不過，網上流傳照片顯示，疑似校方人員發通知提醒所有學生，在遇到矛盾時不要發微博，否則可能面臨「自己無法預料更無法掌控的後果」。有自稱是芝芝同學的網民則發微博稱，2名涉事學生的手機都被沒收，最新的微博亦已不是本人所發。

（綜合報道）