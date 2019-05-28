江蘇幼兒園對學童「涉黑涉惡」摸底調查　官方：排查校園欺凌

幼兒園都要掃黑除惡？周五（28日），在網傳的一張《無錫市新光幼兒園掃黑除惡專項鬥爭摸排表》中，35名學童被列入了「掃黑除惡」專項鬥爭摸排（註：為偵破案件逐個摸底調查）對象。該圖片在網上流傳並引起廣泛質疑。

據內媒報道，《排查表》中對排查原因描述為：根據幼兒園制定的掃黑除惡專項鬥爭工作方案要求，現將中四班幼兒是否涉黑涉惡的摸排情況報告如下。回覆是「通過對本班35名幼兒進行排查，未發現有幼兒有涉黑涉惡情況。」表格上方也附有兩名班主任老師的簽名。

涉事幼兒園所在的街道綜治辦工作人員其後證實，上述情況屬實，主要是對轄區內所有學校是否存在校園欺凌等情況進行摸排，因此幼兒園也在覆蓋範圍之內。

一張名為「無錫市新光幼稚園掃黑除惡專項鬥爭摸排表」的圖片在網上流傳。（網絡圖片）

惟不少網民認為，對幼童「強行摸排」，只是為了完成任務；也有人稱此舉是「一套形式主義」，「把一個很嚴肅的打擊刑事犯罪鬥爭與幼兒聯繫起來，這是甚麼樣的執政能力？」

市委宣傳部：忙中出錯

28日下午，無錫市委宣傳部新聞處回應事件表示，此事應屬於校方在資訊傳遞中出現錯誤。按照教育部門要求，轄區學校進行掃黑除惡專項鬥爭線索摸排，旨在排查各學校是否有校園欺凌現象，並及時消除。該幼兒園忙中出錯，在向教師傳遞信息時出現偏差，導致此事件的發生。轄區教育部門已要求該校進行整改，並向家長做出說明並道歉，同時吸取教訓。

（上游新聞）