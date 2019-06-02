央視女主播被質疑雙重國籍　劉欣：百分百中國人

央視旗下英語頻道《中國環球電視網》（CGTN）主播劉欣與美國《霍士財經新聞網》主播列根（Trish Regan）的辯論，讓劉欣關注度持續升高。 但人紅是非多，有網民就因為劉欣的丈夫和兒子都是外國人而質疑劉欣的國籍，劉欣回應指自己百分之一百是中國人，又指如果想「黑」（污名化）她，應該找些新的題材。

網上流傳一張疑似是劉欣與家人的合照。(網上圖片)

劉欣與列根上月就美、中貿易議題進行「意見交流」，令到劉欣在國內的人氣急升，被網友改名為「護國女主播」，又稱讚她英語對答流利，是「大國新時代傑出女性」。不過日前網絡上就有一張疑似是劉欣與外籍家人的合照曝光，有傳其丈夫是土耳其裔德國人，質疑劉欣的國籍；另外亦有網友批評劉欣使用推特、臉書等被內地禁用的網上社交媒體。

劉欣接受《環球時報》英文版微博的訪問時大方承認，丈夫是和兒子都是外國國籍，但自己是「地地道道、百分之百的中國人，而且只是中國人，沒有其他任何國籍，只有中國國籍」，並要求網友「想黑我，來點新的行嗎？」她又指，家人擁外國國籍，加上自己又不是共產黨黨員，坦承現在還能在中國國家電視台工作是一個奇蹟，但強調從沒有被要求作出改變，才能繼續她的工作。

劉欣在訪問中又透露，列根再次邀請自己上節目交流，劉欣認為「好的東西應該點到為止」，雖然劉欣向對方承諾會再來，但「大家也稍微靜一靜」，似乎不是短期的事。劉欣也指未來若有機會，願意接受霍士或其他美國媒體的訪問。