舉報前男友父親致其入獄　揚州女繼續「追擊」前度獲檢方受理

江蘇揚州市國資委原黨委書記、主任黃道龍，上月（5月）28日因受賄、貪污罪，被揚州市中級人民法院判監10年半。而他的落馬，源於其子的前女友不滿被對方玩弄感情，憤而收集各種證據，舉報其貪腐情況。 雖然成功將前男友的父親舉報入獄，但女事主仍未打算「收手」，決意繼續「追擊」前度，等待對方受到法律的制裁。

黃道龍（中）獲刑10年半。（網上圖片）

女事主名為王燕茹。2010年，她經人介紹認識黃道龍的兒子黃宇，兩人迅速相戀，並在揚州一處公寓共築愛巢。相戀7年後，兩人準備於2017年10月完婚。怎料同年7月，王燕茹被黃宇揮拳打傷，到警局報案時，意外發現他已於當年2月與另一位女子結婚並辦理結婚證。

王燕茹當時氣憤地質問黃宇，後者卻說，「反正我結婚了，你能拿我怎麼辦吧。」他又仗著自己的父親是揚州官員，放話：「你告吧，看看公安會不會理你。」王燕茹的父親王元鳳知道女兒的事情後找黃道龍理論，黃道龍竟揚言，兒子「玩個把女的怎麼了？」

王燕茹表示，黃宇（圖）現在仍然過得很逍遙，身穿名牌衣服。（網上圖片）

女事主：前度受審前不打算放棄舉報

王燕茹之後實名舉報黃宇及黃道龍，稱該父子「擁有來歷不明的房產、珠寶、書畫、成套的紅木家具、豪華轎車及大量的銀行卡和現金，資產高達幾千萬。」去年（2018年）初，黃道龍因涉嫌嚴重違紀違法落馬，上月底因受賄、貪污罪被法院判監10年半。

王燕茹向傳媒表示，雖然黃道龍的案件已經判決，但是她的舉報之路還沒有結束。「黃宇在取保候審階段喝星巴克遛泰迪穿名牌開寶馬，過得很逍遙，還不斷利用網絡水軍對我進行人身攻擊。他們夫妻二人現在不上班，高額消費如何負擔？」

她又指，為繼續追擊黃宇，自己已經在北京待了一年，每天在北京的檢察院、法院等相關部門奔走。在黃宇被依法判決之前，她並不打算放棄，「他有錢，我有腿。」目前，有相關工作人員表示，黃宇的案件已經由檢察院移交到法院。對此，王燕茹直言，希望能夠盡快開庭，讓他受到法律的制裁。

（津雲）