四川體檢機構將男子肺部陰影當玉佩　7個月後確診末期肺癌終不治

腫瘤當玉佩？四川一間體檢機構早前為當地一名男子體檢，照X光時發現其肺部有陰影，認為是男子胸前佩戴的玉佩所造成，最終出具心肺隔未見明顯異常的結論。 不過，「陰影」的真身其實是癌症腫瘤。男子在7個月後因身體不適求醫，才發現已患上末期肺癌，最終不治離世。

四川體檢機構將男子體內腫瘤當玉佩。（紅星新聞）

案中事主名為陳志鵬，生前住在四川攀枝花，曾是攀鋼集團礦業有限公司（以下簡稱礦業公司）的職工。2016年8月，他從礦業公司離職，並在公司委託下，到職業健康檢查專業機構「四川勞研科技有限公司」作離崗職業健康檢查。

陳志鵬在這次檢查中，查出患有脂肪肝，血壓偏高，雙耳高頻聽力下降，但心肺隔未見明顯異常，也未查出任何肺部問題。不過，離職健康體檢的7個月後（2017年3月），陳志鵬患上感冒，感覺身體不適，到醫院治療被確診為肺癌末期。

原來，陳志鵬在「四川勞研科技有限公司」體檢時，X光片顯示他胸前出現陰影。但醫生當時認為，陰影是他胸前佩戴的玉佩造成的，最終出具心肺隔未見明顯異常的結論。而這個陰影，其實是肺癌腫瘤。

法院判體檢機構承擔一成責任，賠償約6.3萬元。（紅星新聞）

家屬認為診斷錯誤導致延誤治療 向體檢機構興訟

2017年9月28日，陳志鵬因肺癌去世。他的家屬認為，四川勞研科技有限公司出現嚴重的診斷錯誤，導致陳志鵬對自己的病情喪失最佳治療時機，以致最終喪失生命。於是，陳志鵬的母親、妻子和女兒向法院提出訴訟，要求四川勞研科技有限公司賠償死亡賠償金、喪葬費、精神損害撫慰金等63萬餘元（人民幣，下同）。

2018年5月7日，法院公開開庭審理案件。四川勞研科技有限公司的代表辯稱，當日曾要求陳志鵬除下玉佩再檢查，而查出他的肺部有陰影後，也曾再三致電聯絡他複查。不過，陳志鵬堅持陰影是玉佩，並且表示自己身體沒有出現任何不適症狀，公司結合這些症狀和胸片的情況，才出具未見明顯異常的報告。

法院判體檢機構承擔一成責任 賠償6.3萬元

法院一審認為，四川勞研科技有限公司的醫生未遵守或履行一個醫師的職業道德和職責，不負責任地在報告單上出具「心肺膈未見明顯異常」的結論，未盡到應盡職責和義務，侵害陳志鵬的知情權，導致他喪失可能存在的最佳治療疾病的時機，需要承擔陳志鵬死亡10%的責任，賠償原告三人各項損失合計63445.7元。

一審判決後，陳志鵬家屬與四川勞研科技有限公司均提出上訴。法院二審駁回上訴，維持原判。

（紅星新聞）