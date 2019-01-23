內地偽造證件集團超專業：建冒牌官網　假證「過審」聲價200倍

內地警方近日搗破一個跨省的偽造證件集團，集團更被揭透過建立起十多家假冒國家機關網站的「冒牌官網」，以加強所偽造證件的可信性，亦讓一張成本僅10元的假證，售價可大幅提高至2000元，且導致仍有不少受害人上當。

警方所查獲的部份假證。（楚天都市報）

利川市安監局自去年7月以來，曾經接到多個來自深圳的求證電話，要求他們證實某人是否在該局辦理了特種行業職業資格證書。該局因而在官網上發表聲明，表示該局沒有辦理相關證書的資格，但該局其後仍接到了多個來自陜西等地的類似求證電話。

利川警方接報後，意識到這是涉嫌製售假證的網絡詐騙案件。經初步調查發現，證件製作的源頭來自江蘇連雲港等地，提供證件網絡查詢則是深圳一家網絡公司，當中還涉及十多家「冒牌官網」，當中就包括「利川市安監局」。

警方指，由犯案集團所質作的「冒牌官網」與政府部門的官網相似度極高，還在網上經過排名優化，極具欺騙性。而這些「冒牌官網」則設有交通運輸、安全生產、教師資格、公安戶籍等各類證件的註冊、審核、查詢功能，一張成本約10元的假證，最貴可以賣到2000元。據悉，每個環節的獲利都不同，中間人可獲利約千元，網絡技術人員則獲利數百元，而製假證者獲利僅數十元。警方最終於近日分別在江蘇、深圳等地同步展開行動，跨省搗破這個涉嫌偽造證件的犯案集團。

（楚天都市報）