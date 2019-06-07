昆明6歲童死在轎車後備箱　物業稱其「自行鑽入」

昆明6歲小孩小傑失蹤6天后被家人找到時，已經死在一輛奧迪A6轎車的後備箱裡。 在家人看來，小傑的這種死亡方式「十分詭異」，「一個6歲的孩子，是怎麼做到打開轎車後備箱，鑽進去後又把自己關起來的？」不過，物業方面表示，監控錄像顯示，小傑是「自行鑽入」車廂的。

小傑家人貼出的尋人啟事。（網絡圖片）

小傑是湖南邵陽人，下半年，他就要上小學一年級。在昆明俊發·新螺獅灣國際商貿城精品一區14棟，小傑的父母開了一家副食品店。5月24日19點30分，小傑從副食品店出門，後到了精品三區另一副食品店。

精品三區這家副食品店的監控顯示，小傑來到這裡的時間為20點30分。當晚小傑買了三樣東西：一把玩具槍、3個冰淇淋、5個棒棒糖。但離開這家店鋪後，便不知所蹤。

為找到小傑的蹤跡，家屬聯繫物業調看了商貿城的監控，卻發現大部分監控都是壞的，「如果能看到監控，就知道孩子去哪裡了，這個孩子可能就不會死了。」小傑的姑媽陳鳳（化名）說。

此後家屬報警，還列印了上千張尋人啟事，依舊無果。

監控錄像拍攝到小傑購買玩具的圖像。（網絡圖片）

最終，5月30日19點，一外賣送餐員從精品三區一輛奧迪A6轎車旁經過，聞到臭味，遂報警。目前，此車後被警方帶走，車主亦被調查。

俊發·新螺螄灣國際商貿城物業管理方表示，已排查到一段監控視頻，記錄了小傑自行鑽入車輛後備箱的過程。2日，這段視頻已經移交警方。據雲南當地媒體報導，近日，家屬已經看到了相關視頻。

俊發方面相關負責人稱，雖然有這段監控，但之前到底發生了什麼，會不會有什麼其他因素等疑問，還需待警方進一步排查。

（紅星新聞）