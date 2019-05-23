【雲南大旱】氣溫58年來最高　近百萬人缺水　西雙版納州停課

根據國家氣候中心最新監測實況顯示，當前內地部分地區出現嚴重氣象乾旱，東北、黃淮、江淮、西南等地出現中度至重度氣象乾旱，吉林、雲南部分地區出現特旱。 其中雲南省4月1日至5月17日的平均氣溫創下58年來新高，同時平均降水量創下58年來新低。乾旱已嚴重影響雲南生產生活，雲南省氣象局在5月13日已啟動重大氣象災害（乾旱）四級應急回應。

乾旱嚴重影響雲南生產生活，農作物受災面積已逾1106萬畝。（網絡圖片）

雲南多地發布高溫紅色預警

氣象乾旱主要出現在昆明、曲靖、玉溪、紅河、楚雄、普洱、西雙版納、麗江8個州（市）。進入5月中旬後，位於雲南幹熱河谷地區的玉溪市元江縣持續 「暴熱」，縣城日最高氣溫都在40℃以上。5月12日、19日和20日，元江縣城市小氣候站日最高氣溫分別為43.4℃、44.7℃和44.8℃。

據悉，西雙版納州、普洱市、玉溪市等地近期已接連發布高溫紅色預警，其中西雙版納州發布了停課通知。

另據澎湃新聞報道，氣候監測顯示，4月1日至5月17日，雲南省平均降水量為35.3毫米，較常年同期偏少63.1%，為1961年以來歷史同期最少。雲南省平均氣溫較常年同期偏高1.9℃，為1961年以來歷史同期最高。

村民的生活用水短缺，消防大隊安排水罐車送水。（網絡圖片）

88.14萬人臨時飲水困難

氣溫持續偏高，多地旱情嚴重。據報道，全省因旱造成臨時人飲困難人口88.14萬人，農作物受災面積已逾1106萬畝。省消防總隊指，5月份以來，全省消防救援隊伍共參與抗旱送水保苗206次，出動車輛176輛次，出動人員385人次，送水5643噸，送水行程6976公里，解決群眾飲水29744人，解決牲畜飲水問題1642頭，有效緩解農作物旱情10282畝。

在經歷連續30℃的高溫「燒烤」天氣後，昆明終於迎來了入夏以來久違的一場降雨。（視覺中國）

昆明久旱逢甘霖 一雨回春

在昆明，22日晚上下了一場大雨，結束了自5月11日起連續11天30℃以上的高溫天氣，使最高氣溫降至25.5℃。對於飽受乾旱、高溫困擾的昆明市民來說，可謂久旱逢甘霖。大雨持續約10分鐘，隨後雨勢減弱，半小時後漸停。

氣象專家介紹，當晚的降雨對氣溫有明顯影響，使氣溫降低並持續影響天氣系統，但僅對雨水覆蓋區域的森林火險、乾旱情況起有限的緩解作用。乾旱及森林火險指數依然很高，在雨季來臨前仍難以緩解。

（綜合報道）