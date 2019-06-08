【華人之光】新加坡出20元新鈔　背面「八大先驅」有中國人份？

新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）日前宣布，為紀念新加坡開埠200周年，下周將會推出新款20元鈔票。 新鈔正面圖案是新加坡首任總統尤索夫．依薩（Yusof Ishak），背面則是8位新加坡的先驅，其中一人就是著名華僑領袖，被新加坡政府讚揚是「華人教育先驅」的陳嘉庚。

新加坡的新款20元鈔票。（網上圖片）

陳嘉庚出生於閩南的小漁村，長大後在東南亞創業，一躍成為「橡膠大王」。陳嘉庚不但是著名的實業家，巔峰時期公司代理商遍布歐洲、亞洲、非洲、大洋洲及美洲，他更一直捐資助學，先後在福建廈門、新加坡等地創辦和資助各類型學校，數量多達118間。例如現時在福建的集美學村和廈門大學，師生都尊稱陳嘉庚作「校主」。

此外，有內地傳媒指出，陳嘉庚的貢獻不只是廈門大學和集美學村，實際上其在中國乃至世界很多地方，都有留下了陳嘉庚或「嘉庚精神」，甚至在太空中都有一顆被命名為「嘉庚星」的行星。事實上，陳嘉庚在海外更多以廈門話「Tan Kah Kee」為人所熟知，比如新加坡的「陳嘉庚地鐵站」，或者美國加州大學伯克萊分校的「陳嘉庚樓」，英文都是「Tan KahKee」。

1949年，陳嘉庚曾以華僑首席代表身份參加了首次中國人民政治協商會議，之後又參加了中華人民共和國開國大典。1950年他回國定居，曾擔任政協副主席。1961年8月12日，陳嘉庚病逝於北京，享年87歲。他的葬禮的規格極高，由周恩來主持，毛澤東親筆題詞。

（綜合報道）