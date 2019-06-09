【膽大包天】男子於杭州派出所順手牽羊　偷調解員手機被刑拘

浙江杭州一名駐派出所的調解員報案指，自己在派出所工作期間被偷去手提電話。 警方翻查閉路電視，發現該名調解員在處理一宗打架糾紛時，手機被其中一名涉及糾紛的男子順手牽羊，目前該男子已被刑事拘留。

調解員朱師傅的手機被人順手牽羊。（錢江晚報）

一名55歲姓徐的江蘇男子在杭州小營街道餐館當服務員，5月30日凌晨，他因為工作上的瑣事和一個男同事起了口角，兩人大打出手，都受了點皮外傷。事後姓徐的男子打電話報警，派出所民警趕到現場後，雙方情緒已經緩和了一些，都表示願意接受調解。於是，民警將兩人帶回派出所，並請了調解員朱師傅前來主持調解。

調解期間，姓徐的男子聲稱有事和老闆講，向朱師傅借手機打電話，朱師傅十分爽快地答應。從閉路電視片段看到，男子打完電話後，順手把手機放在了自己一方的桌角上，並用隨身攜帶的袋子故意遮擋手機。他又試圖將手機關機，在第一次沒成功後，又嘗試了一次並成功將手機關掉。

疑犯向警方交代案情。（錢江晚報）

閉路電視拍下犯案過程

另一邊廂，朱師傅則忙着勸和，還要起草調解協議，也沒有立即將手機拿回，最後的調解完成，姓徐的男子獲同事賠償250元人民幣，雙方簽訂調解協議。他在接過款項後，順手把朱師傅的手機也一起放進了褲袋內。由於犯案過程被閉路電全程拍下，當朱師傅報警後，警方很快就找到涉疑偷竊的男子，目前已將他刑事拘留。

對於手機被偷，朱師傅指自己在退休後擔任調解員4年，也是第一次遇到這樣的失竊案。

（錢江晚報）