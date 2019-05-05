黑龍江賊仔菜刀斬電纜圖變賣 　險遭過萬伏特電力電死

4月24日，在黑龍江牡丹江市一處工地冒煙，隨後發生兩次輕微燃爆。原來是一名男子企圖偷取工地的電纜，計劃用菜刀將電線斬斷後再變賣。疑犯事後被拘捕。

黑龍江一名竊匪用菜刀斬斷電纜，企圖拿去變賣。（網上圖片）

電纜切口有明顯劈砍的痕跡。（網上圖片）

4月24日晚上10時多，黑龍江省牡丹江市東安區一處工地起火並冒起濃煙。在隨後的一分鐘左右，先後發生兩次燃爆，導致附近電業局的系統跳掣。

警方到現場調查，發現有電纜線損毀，並具明顯劈砍的痕跡，但施工方表示不是施工人員砍的。於是民警調取案發現場附近的閉路電視，發現疑犯的蹤影，他手一直捂着懷裏，疑似抱着犯案工具；民警又發現疑犯在犯案十多分鐘後重返現場，並拖着早前砍斷的電線出來。其後民警鎖定他的體型、外貌等特徵，並根據其逃跑路線在牡丹江市東安區東小二條路附近的屋苑將疑犯拘捕。

經過審訊，姓王的疑犯交代，他平時靠打工為生，下班後撿廢品補貼家用。他看到周圍撿廢品的人，在廢舊工地撿到像塑料管這些東西賣錢，他也想這麼做，於是在工地視察很幾次之後，用自家的菜刀企圖損毀電力設備，帶走變賣。

電力部門工作人員說，疑犯當天砍斷損毀的電纜線達到一萬伏特的電量，正常來說當菜刀搭上電纜線時就會有電輸出，足以將人電擊身亡。目前，疑犯被公安機關刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

（看看新聞）