嫌孫子四號生日不吉利　浙江老婦託人偽造證件改成「吉日」出生

名字可以改，但何年何月何日出生卻是命中注定，想改也改不了。 浙江台州卻有一名老婦，眼見自己的孫兒在1月4日出生，認為「4」字不吉利，竟託人偽造證件，將孫兒改成「吉日」出生。

浙江老婦託人偽造孫兒的出身證明文件。（網上圖片）

涉事老婦姓劉，現年57歲，家住台州市天台縣。今年1月4日，劉婦的孫兒出生，但由於迷信關係，她對這個「4」字一直耿耿於懷。她找到一個擺地攤的算命先生，算出1月9日是「吉日」，就萌生出給孫兒改生日的念頭。

時至3月，劉婦在舞廳和朋友吐苦水時，一名陌生男子主動插口說，可以幫她辦理一張假出生證。劉婦立即支付260元人民幣的「辦證費」，幾天後拿到出生日期為1月9日的「新」出生證明。她以為，拿到「新證」就意味著孫兒改生日的事已順利解決。

再過一個月後，劉婦用孫子的假出生證明辦理落戶手續。但一看到假出生證明，行政服務中心的工作人員就發現異常，立即將出生證扣下並移送派出所。

劉婦這才意識到事情的嚴重性，坦白交代自己購買假證。當日，她被天台縣公安局刑事拘留，後因涉嫌偽造買賣國家機關證件罪被移送天台縣人民檢察院審查起訴。不過，該院審查後認為劉婦情節輕微，不予起訴。