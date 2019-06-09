蘇州食餐火鍋埋單要474萬？　原來網友掃QR Code幫手「加餸」

在內地，二維碼（QR Code）遭「冒刷」的事時有發生。最近蘇州一名女子和朋友在一家連鎖火鍋店吃飯，吃飯過程中卻發現沒點過的餸菜接二連三地送上來，最終帳單的金額更竟高達474萬人民幣，單單是白酒「劍南春52度」就點了100瓶。 原來這名女子跟著火鍋店指示，將枱號拍照後放在一個微信群上，但是點菜二維碼就在枱號旁邊，結果一眾「熱心」網友幫她點了一席一年都吃不完的菜。

點餐二維碼和枱號同在一張紙上，當吳女士拍照並放在一個微信群後，引來「熱心」網友幫她點菜。（紫牛新聞）

據報道，這家連鎖火鍋店在微信上建立了一個「福利群」，裏面都是熟客。當天火鍋店有優惠活動，顧客只需要將枱號拍照發在微信群上，就可以加送小菜，吳女士於是跟著指令做。其後當侍應端上一大盤牛肉時，吳女士和朋友一核對發現，根本沒有點過這道菜。眾人又發現之前上的兩盤菜也不是他們點的，店長隨即把菜退掉。

原來點餐二維碼和枱號同在一張紙上，於是微信群裏有好事者掃了二維碼，暗地裏為吳女士加餸。吳女士發現後，在微信群裏罵了幾句「神經病」之類的話。也許因為這樣，結果對方就開啟了瘋狂點單模式，促成了這份天價帳單。

吳女士說：「劍南春52度的就點了100瓶，毛肚點了14份，牛油全辣鍋點了20份，諸如此類的，下單數和總價都是天價。」她表示，也不知道是一位網友的行為，還是大家集體惡搞。

火鍋店事後修改點菜系統

火鍋店並沒有照著天價帳單上菜，吳女士最終只按照食用過的餸菜結帳，沒有額外損失。火鍋店負責人表示，因為這次事件，火鍋店現在已經改進了點菜系統，不再單靠一個二維碼就能點菜，而是需要客人用手機號碼先登陸，杜絕了被別人騷擾的可能性。

（紫牛新聞）