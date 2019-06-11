山東殺人犯逃亡16年：繼承死人身份改名換姓　更與其遺孀同居

河南16年前發生一宗命案，山東籍兇手在殺人後潛逃，並改名換姓。 他逃亡外地後，和一名寡婦成為情侶，之後更「繼承」了寡婦已故丈夫的身份，從事運輸工作。不過，警方最終識破他的身份，今年5月將他拘捕歸案。

張力今年5月在租住的單位被警方拘捕。(現代快報)

16年前，27歲山東男子張力（文中提及名字均為化名）來到河南鄲城打工，7月12日晚，他酒後與一名姓徐的男子發生口角，隨後拔刀砍向對方，傷者經搶救無效身亡，張力被警方列為網上逃犯。

為了躲避追捕，張力輾轉多地一路北上，最終來到了距離鄲城三千多公里的西北地區的某城市，並化名「田書彬」從事貨運工作，又經朋友介紹，為一名叫彭姝的女子當貨運司機。

彭姝丈夫程峰早年在車禍不幸身亡，遺下彭姝要一邊照顧幼子一邊工作還貸款。彭姝僱用張力一年後，二人成為戀人並同居生活。張力向彭姝聲稱自己戶口本丟了，考不了貨運從業資格證，由於當年程峰死亡後，彭姝未替他注銷戶籍，因此程峰在法律上還未死亡，加之張程二人體形外貌相近，彭姝決定讓張力頂替程峰，補辦了身份證。擁有了新身份的張力開始安心和彭姝母子倆一起生活。由於從事運輸工作，居無定處，15年來張力一直逍遙法外。

直至2019年5月中旬，蘇州相城警方通過比對信息，發現暫住在渭塘鎮一名叫程峰的男子有重大嫌疑，和河南警方合作後將其拘捕。張力被捕後一會稱自己叫程峰，一會又改口說自己叫田書彬，最終才承認自己是被警方通緝的殺人犯。目前，疑犯張力已被移交河南鄲城警方。

（現代快報）