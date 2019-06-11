「50年陳年茅台」竟是勾兌而成　四川律師起訴貴州茅台涉虛假宣傳

貴州茅台近來醜聞多多，先是前董事長袁仁國等多名公司高層被查，如今又出現茅台酒涉嫌虛假宣傳。 四川成都高新區法院日前審查一宗案件，原告是當地律師邢連超，他指出，所謂「50年陳年茅台」及「30年陳年茅台」，竟只是用15年酒齡的基酒，按照50年酒及30年酒的標準勾兌而成，原告認為這屬於虛假宣傳，要求「退一賠三」。

邢連超在今年1月17日透過貴州茅台經銷商四川國酒茅台銷售有限公司，購買「50年貴州茅台酒」及「30年貴州茅台酒」各2樽，共花費61996元（人民幣．下同）。其中「50年貴州茅台酒」，其在酒樽上寫有「AGED 50 YEARS」的英文，包裝盒上也註明「食品名稱：50年貴州茅台酒」。邢連超認為，「50年陳年茅台」應當就是釀造並儲藏達到50年，然後由酒廠裝瓶出售的陳年老酒。

「50年貴州茅台酒」，其在酒樽上寫有「AGED 50 YEARS」的英文，包裝盒上也註明「食品名稱：50年貴州茅台酒」。（澎湃新聞）

然而，邢連超其後發現貴州茅台的官方網站上，對於「50年貴州茅台酒」的描述，卻是「50年陳年貴州茅台酒基本基酒酒齡不低於15年，按照50年陳年貴州茅台酒標準精心勾兌而成」，與上述的理解完全不同。邢連超遂於2月將貴州茅台、貴州茅台四川銷售公司起訴至成都高新區法院，要求按照《食品安全法》的規定，退還購買貨款並賠償約18萬元。

官網對於「50年貴州茅台酒」的描述，卻是「50年陳年貴州茅台酒基本基酒酒齡不低於15年，按照50年陳年貴州茅台酒標準精心勾兌而成」。（澎湃新聞）

貴州茅台在答辯時聲稱，公司在主客觀上均沒有欺詐的故意與行為，不但從未宣稱過「30年、50年貴州茅台酒儲藏年限達到30年、50年」，在門市、網店等渠道亦有明確介紹酒齡。此外，貴州茅台出示「國家標準GB/T《地理標誌產品—貴州茅台酒》」，指陳年貴州茅台酒的國家標準就是「酒齡不低於15年，並經勾兌而成的貴州茅台酒」、「勾兌指的是用不同典型體、不同輪次、不同酒精度、不同酒齡的基酒以一定比例組合調制成成品的工藝過程，不添加任何外來物質」。貴州茅台強調陳年老酒是勾兌而來，在行業中並非秘密，甚至是一種工藝手法。

陳年貴州茅台酒的國家標準。（澎湃新聞）

邢連超在周一（10日）透露，至今已與貴州茅台在法院的安排下進行過兩次調解，但均未達成一致。貴州茅台不接受「退一賠三」，但有提出「其他方式」的賠償。邢連超並未透露所謂「其他方式」的具體內容。

白酒分析師蔡學飛指出，中國白酒行業對年份酒向來只有企業標準，沒有行業標準，「現在最大的問題是，企業明明知道消費者對於年份酒的概念，是誤以為這個酒放了多少年，但企業沒有刻意地去引導消費者理解企業標準，還模糊這個標準。」蔡學飛又提到，實際上已存放30年、50年的陳年老酒口感極差，「大多數是用來做基酒，調味酒使用的，沒有勾兌無法飲用。」

北京京師律師事務所律師張新年則認為，貴賓茅台明顯涉嫌虛假宣傳，其在宣傳過程中將要具體釋明部分以小字書寫而未有顯著標明，涉嫌違反《廣告法》。貴州茅台不僅應當承擔民事責任，市場監管部門亦應要介入查處，予以行政處罰。

（澎湃新聞）