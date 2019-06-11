【聯通增至58個車站】內地高鐵將實施新運行圖　雄安新區直通香港

中國鐵路總公司近日宣布，自7月10日凌晨零時開始，全國鐵路將實施新列車運行圖暨暑期運行圖，投入使用新一批復興號列車。 值得一提是，新運行圖顯示內地聯通香港的高鐵車站將會增加至58個，包括雄安新區可以直通香港。

據有關部門負責人介紹，此次是以滿足暑期客流旺季運輸需求為重點，兼顧貨運增量需求而進行的調整，主要共有七大部分。在持續增開載客列車方面，鐵路將日常增開直通旅客列車39對，變更運行區段54.5對，變更運行徑路16.5對，其他調整85對，以及在客流高峰期增開動車組列車25對、變更運行區段2對。

自7月10日凌晨零時開始，全國鐵路將實施新列車運行圖暨暑期運行圖，投入使用新一批復興號列車。（視覺中國）

第二部分是要令更多內地城市與香港高鐵聯通，增開重慶西、天津西、南寧東、肇慶東、汕頭至香港西九龍站的列車，增加遵義、貴陽東、白洋淀、邯鄲東、岳陽東、衡陽東、梧州南、佛山西等站辦理直通香港客運業務，內地與香港聯通的高鐵車站將增至58個。其中在天津至保定高鐵的白洋淀站，雄安新區的旅客將可乘搭天津西至香港西九龍的高鐵列車直通香港。

至於第三部分至第七部分，簡單來說分別是南寧至廣州、南寧至昆明和蘭新高鐵哈密至烏魯木齊等區段列車運行時間大幅壓縮；東南沿海和進出川渝客運能力提升；部分旅客列車運行方案進一步改善，以及鐵路貨運能力同步提升。

雄安新區的旅客將可在白洋淀站乘搭天津西至香港西九龍的高鐵列車直通香港。（視覺中國）

負責人又提到，調整後全國鐵路在暑期高峰日均增加客運能力26萬個席位，改善、提升客貨運輸產品及運輸能力，下一步將會繼續按照「一季一圖」的思路，進一步改善列車運行圖，更好滿足運輸需求。

（澎湃新聞）