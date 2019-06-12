涉嫌猥褻多名女學生　江蘇泗陽一小學2老師被刑拘

江蘇泗陽一間小學的副校長及另名男性教師被曝猥褻多名女學生，兩名教師已遭停課處理，連續多日未出現在學校課堂上。當地警方通報稱，卓姓和宣姓小學教師因涉嫌猥褻兒童罪，已被警方刑事拘留。

數名女童聲稱受到猥褻。（示意圖／視覺中國）

據內媒《澎湃新聞》報道，多名女生的家長向記者反映，其女兒在泗陽縣城廂街道的司李小學就讀四年級，遭到該校卓姓副校長（兼任數學老師）猥褻，並被威脅不能告訴家長。在卓的問題被揭露之後，任教該校三年級的宣姓語文老師亦被舉報曾對女學生實施猥褻行為。

據家長稱，兩名老師均侵害了多名年約10歲的女生。一名不願具名的家長稱，5月30日，其與女兒聊天時無意中得知，她在1個月之前被卓姓老師叫到學校實驗室，在被要求脫掉衣服之後，卓摸了孩子的胸部和下體。

卓姓老師猥褻女學生的消息傳開之後，有家長在與女兒交流時，了解到該校三年級的宣姓語文老師有同樣行為，曾摸過女學生的臀部和下體。

2人共猥褻多少女生？ 警方：還不能公布

有家長表示，宣姓老師是已退休的返聘教師。另據學生家長從孩子側面了解到的資訊，上述兩名涉嫌猥褻女學生的教師，可能數年以來就一直存在猥褻行為。幾名家長於6月1日相繼向泗陽縣公安局城廂派出所報警。警方於翌日安排涉事班級的女學生到醫院進行了體檢，並向涉及的多名學生及家長做了筆錄。

泗陽縣公安局周二（11日）透露，警方6月1日接到上述報案後，組織警員開展偵查，當日將兩人抓獲歸案。目前，兩名疑犯因涉嫌猥褻兒童罪已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。至於兩名小學教師猥褻了多少名女學生，泗陽警方表示，還不能對外公布。

（澎湃新聞）