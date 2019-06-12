【好囂張】桂林女導遊帶團購物　要求遊客1小時花費兩萬

在廣西桂林，一名女導遊帶旅行團時向團友要求，（在購物場所）內一個小時要花費2萬元（人民幣，下同）。事件曝光後，引起內地網民憤怒，直指她「好囂張」、「簡直是恐嚇」。 官方事後介入調查，目前已對涉事導遊作出吊銷導遊證的行政處罰。

桂林以山水美景聞名。（視覺中國）

6月10日晚，有網民爆料稱，其在6月1日在桂林旅遊時，被一名趙姓女導遊要求強制消費。他公開的影片顯示，在旅遊巴內，一名疑似導遊的女士「教育」乘客，鼓動他們花錢購物，更指「我不管你是圖我們桂林那一樣來的.......既然你們選擇了這個（來桂林），現在我們下車，到裡面（購物場所）一個小時兩萬塊錢」。

影片中，有遊客對此表示不滿，稱：「哪有這個樣子的」。

涉事女導遊被吊銷導遊證

事件曝光後引起網民爭議，桂林市文化廣電和旅遊局（文旅局）亦宣布介入調查。文旅局通報指，該旅遊團是由湖南到桂林、從5月30日至6月2日的四晚五天旅遊團（共55人），影片中趙姓導遊員言行基本屬實。

桂林文旅局表示，責成涉事趙姓導遊向遊客賠禮道歉，對其作出吊銷導遊證的行政處罰，並納入旅遊經營服務不良信息；對涉事相關經營者作進一步調查處理，如涉及外省相關將依法辦處。

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