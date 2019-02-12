【強迫購物】跟團遊港焗買珠寶名錶　深圳旅社：臨時導遊言語不當

深圳余先生的3名親友月初報名參加一個4日3夜的包括香港澳門的旅行團，未料卻疑似遭遇強迫購物，買了珠寶及手錶總值近1萬元（人民幣．下同）。 涉事旅行社「深圳我在旅行國際旅行社」事後承認可能是臨時導遊言語溝通不當，願意協商解決。

余先生的親友何女士表示，該旅行團在2月2日一早出發，經皇崗口岸前往香港，3人的報團費用是1950元，平均每人650元。何女士指，旅行團在第一天有去到香港一些景點遊玩，沒有購物點。但翌日換了另外兩個導遊帶團後，團員一早就被帶到一間珠寶店購物，新導遊及店員都極力勸誘要購物，「後來我就買了一個吊墜花了兩千七，還要把小票拿去給導遊看才行。」

何女士報團時的收據。（南方都市報）

上午行程結束後，旅行團下午又被帶到一間手錶店，結果何女士又買了價值6000多元的金錶，「導遊反覆強調，我們團費這麼低，都是這個珠寶店和手表店贊助的，讓我們多支持一下。」

何女士坦言，報團時工作人員曾經表明沒有強迫購物，但到了香港後卻完全是另一回事「在珠寶店裏的氣氛還是很嚇人的，導遊的態度也十分強硬。後面幾天在澳門和珠海的行程雖然也有安排購物，但也並不像在香港的時候那麼嚇人。」

涉事的深圳我在旅行國際旅行社。（網頁截圖）

深圳我在旅行國際旅行社的業務主辦徐先生承認，農曆新年長假期間不少導遊要回家過年，人手不足，故有在香港臨時聘用一批當地導遊，以致在帶團前往購物點時，可能一些言語不當的行為，讓消費者難以接受。

（南方都市報）