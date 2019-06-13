【無妄之災】山東6考生被困升降機40分鐘　錯過外語考試須復讀

內地一年一度的高考剛剛結束，有內媒報道指，山東濟寧市梁山縣有6名考生高考期間遭遇酒店升降機故障，被困約40分鐘而錯過外語科考試。 梁山縣招生考試委員會辦公室周四（13日）上午證實事件，稱教育部門將做好協調工作，盡力為這6名學生提供補習復讀便利。 其中一名考生家長告訴記者，酒店負責人當時承諾賠償他們每人5000元人民幣，家長們沒有同意。6月10日、11日接連兩天，家長們又到酒店討說法，酒店負責人都沒有露面。

高考生申請自行在校外住宿，豈料遇上酒店升降機故障，錯過一年一度的高考。（澎湃新聞）

據《山東商報》報道，高考第二日（6月8日）下午2時15分，梁山縣鳳凰城都市118酒店發生升降機故障，6名高考生被困其中，救出後仍舊錯過外語考試。

其中一名被困的張姓學生介紹，升降機到1樓後不僅門沒有開，還向下墮。當時有人按了緊急按鈕報警。一名酒店維修升降機人員來到現場，嘗試打開升降機，並和他們說 「5分鐘之內就能打開」，但5分鐘後升降機並未被打開。隨後，又有一名維修人員趕到稱「10分鐘就好」，但10分鐘後仍然未能將他們救出。

及至下午2時50分，縣消防救援人員趕來解救被困學生，於2時55分成功打開升降機門，但距離該場考試的最後入場時間已過去10分鐘。

其中4人向學校申請了高考期間自行在校外住宿的許可。（網上圖片）

升降機一周前剛剛維修保養

梁山縣招生考試委員會辦公室周四（13日）指出，被困的學生中有4人於6月6日向學校遞交申請，高考期間不跟隨學校統一安排的食宿。經班主任和學校同意後，4人在家長安排下自行入住涉事酒店。另外2名被困學生是來這裏與4人見面，相約一同去參加考試。涉事升降機在正常維護保養期內，6月1日剛剛進行維修保養。

由於內地高考每年一屆，學生若無法取得理想成績，通常會選擇復讀參加下年高考。上述辦公室指出，下一步將由教育部門做好協調工作，盡力為這6名學生提供補習復讀的便利。

（綜合報道）