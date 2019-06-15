【黑老大逃死刑】揭孫小果家底：家人住豪宅　名下公司資金逾千萬

雲南惡霸孫小果「死而復生」案備受輿論關註，有內地傳媒深入追查，進一步揭發孫小果不為人知道的背景。 孫小果生母孫鶴予及繼父李橋忠是住在昆明全市樓價最貴的屋苑，孫小果本身雖然坐監多年，但自2010年4月出獄後，其名下的多間公司實繳資本已超過1000萬元，該些公司在事發後已全部關門或結業。

孫小果「死而復生」，引起輿論極大關注。（資料圖片）

孫小果年幼時與父親及哥哥住在父親工作單位的家屬宿舍。（澎湃新聞）

據此前證實，孫小果出生於一個普通職工家庭，生父姓陳，與生母一樣以前都是公安幹警，其後就調到昆明物資局工作，一家人住在物資局的家屬宿舍。官方通報曾經到，陳某在1996年因腦溢血中風癱瘓後病退，及至2016年8月20日去世，未發現涉及孫小果案。

內地傳媒報道，孫小果出獄後改名，以「李林宸」之名從事商業活動。資料顯示，從2011年至2014年，李林宸名下有「雲南咪兔投資管理有限公司」、「昆明咪兔娛樂有限公司」、「昆明辰慈商貿有限公司」、「雲南熙元商貿有限公司」、「昆明飽食傑有限公司」共5間公司。其中，僅「咪兔」系統就經營昆都M2酒吧、M2CLUB、M2玉溪店等多間酒吧，實繳資本近千萬元。

孫小果住過的家屬宿舍已轉租他人。（澎湃新聞）

該些公司已先後自行註銷、清算或被市監局吊銷牌照。最近一次是在上月28日，昆明五華區市監局將「雲南咪兔投資管理有限公司」列作經營異常。孫小果改回原名後，在2017至2018年間再被發現擁有另外5間公司，其中兩間公司的註冊資本超過1000萬元，業務同樣與酒吧、KTV有關。同樣地，該些公司如今都已關門或結業。

至於孫鶴予和李橋忠居住的地方，內地傳媒走訪發現上址是單幢三層聯排別墅設計的屋苑，平均月租高達1.2萬元，售價更要500萬至1000萬元。別墅如今大門緊鎖，門口的兩個小鐵獅子和一輛保時捷已滿布灰塵，有鄰居亦透露，自今年農曆新年後，別墅就已經出租。

孫小果生母孫鶴予和繼父李橋忠居住的地方是單幢三層聯排別墅設計的屋苑，平均月租高達1.2萬元，售價更要500萬至1000萬元。（澎湃新聞）

鄰居又提到，別墅多是孫鶴予和李橋忠兩人居住，孫小果只有在節假日時才會駕駛一輛勞斯萊斯回來探望。事實上，孫家人經常出門，別墅長時間丟空，「不知道他們有沒有其他住處。」物業管理公司則指，別墅目前已非孫鶴予名下，但不清楚新業主與孫家是否有親屬關係。

（澎湃新聞）