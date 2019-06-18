《千與千尋》即將內地上映　日媒：顯示中日關係好轉

日本動畫大師宮崎駿的作品《千與千尋》17日在上海舉行了試映活動，並將於21 日在內地正式上映。這是繼去年的《龍貓》後，再有宮崎駿的作品在內地公映。宮崎駿此次還給中國觀眾親手寫信：千與千尋，請多關照。 日本共同社指，中國連續準許宮崎駿作品在內地播放，原因可能是中日關係有改善。

《千與千尋》海報。（網上圖片）

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《千與千尋》2001年於全球公映，是日本史上最賣座電影，並榮獲第75屆奧斯卡最佳動畫。事隔18年這部神作終於登陸中國，國內民眾在6月21日起可在戲院中看到這套經典動畫，全國將有約9000家影院會上映。內地更掀起一片《千與千尋》熱潮，早前有網民自製海報，期待電影上映。

這是繼去年底首次在華公開上映的《龍貓》後，短期內第二部在國內上映的宮崎駿作品，而《龍貓》即便是 30 年前的作品，在短短 4 天內也吸引到了 1.7 億元人民幣的票房。

日本共同社報道稱，宮崎駿動畫電影能夠連續在中國獲得上映許可，其背後原因可能是中日關係正不斷改善。又提到宮崎駿動畫在中國廣為人知，此前有些支持者利用盜版DVD和網上違規去觀看影片。負責動畫製作的吉卜力工作室希望通過在中國正式公映，遏制違規影片和盜版周邊的銷售產品。

（共同網）