【四川地震】第3批救災物資陸續發放　安置點播電影安撫災民情緒

四川宜賓長寧雙河鎮日前發生黎克特制6.0級地震，至今導致13人死亡，200人受傷。 據官媒報道，在其中一個安置點雙河中學外操場上，第3批救災物資已經陸續發放，且帳篷外更設有3個大型電視屏幕，分別播放動畫、救災宣傳片及電影，以安撫災民情緒。

報道指，雙河鎮是今次地震中的重災區，大部分民居遭到嚴重損壞，全鎮多條電線一度癱瘓，幾乎沒有手機訊號，不少人是在黑暗和寂靜中捱至天亮。雙河中學外操場安置點是震後建立的3個臨時安置點之一，有1000多名市民分散住進200多頂帳篷內，組成了一個臨時的「大家庭」。

救災物資陸續發放。（視覺中國）

安置點負責人李育川指，自周二（18日）早上7時開始，已陸續發放3批救災物資，包括有即食麵、麵包、礦泉水、床、被褥、洗衣液等日用品。

報道又提到，解決吃、住問題，當局亦致力保障災民的用電需求。國家電網震後隨即集結維修團隊並趕到雙河鎮，先是安排發電車提供應急照明，保障醫療救助，如今亦在安置點專門設置一個充電站，可供超過100部手機同時充電，讓災民可以盡快向親朋好友報平安。

災民馮勇表示，孩子雖然在地震時受驚，但在安置點有吃有住，「感覺跟在自己家裏一樣」；另一名災民趙雪珍在逃生時受傷，翌日就來到安置點接受消毒治療，緩解疼痛，「地震當天晚上其實挺緊張的，但來到這個操場和大家在一起，生活上還有政府的幫助，寬心了好多。」

（新華社）