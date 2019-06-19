中資「出海」布局新興市場：中東短片App頭10位有9個中國製

中國投資機構及企業近年新寵是「出海」，看中海外新興市場巨大的人口紅利，以及更具潛力的市場前景。 據內地傳媒報道，「出海」的熱門區域東南亞、印度、中東、非洲、拉美，市場現狀已經發生變化，「資本出海進入2.0時代，不再是簡單的『復製貼上』，除了需有簡單的本土化改造外，還要挖掘項目潛力提供新的價值、尋找新的市場機會。

報道指，上述區域之中，中國資本最鍾愛是東南亞。除了東南亞，印度也是中資的熱門之選，截至2019年初，印度有20間「獨角獸公司」，其中超過10間有來自中國的投資，「中國資本占據了印度獨角獸半壁江山」。但有業內人士指出，印度市場是一個巨大的單一市場，且已不屬於早期市場，中資、美資、印資三方角鬥，實是一個充分競爭的市場。

報道指，印度有中資、美資、印資三方角鬥，實是一個充分競爭的市場。（視覺中國）

擁有獨特石油資源、人均GDP達世界前列的中東，是中國的直播、短片系列的熱門「出海」區域。去年當地直播、短片App頭20位排行榜，來自中國的雄據15席，甚至頭10位有9個都是「Made in China」，「但問題在於，當將創業項目複製到伊朗、伊拉克、土耳其等相對貧窮的地區時，整個財務模型都要發生很大的調整。」

報道認為，東南亞能夠脫穎而出，深受中國資本鍾愛，主要是因為地緣相近、文化相似及當地人口結構年輕化，故亦是最早的「淘金地」。但業內人士強調，要進入東南亞市場並非簡單的「降維打擊」，「必須調整心態認清競爭對手，或許你的競爭對手同樣來自於中國，有著非常強的運營能力，這個時候如何用錢、如何招人、如何提升運營效率，其實都是你的坑。」

有中國背景、專注於東南亞市場的風險投資基金ATM Capital投資合夥人梁民俊則認為，東南亞的數碼經濟在人才、技術、供應鏈和資本等方面有不足，為中國資本帶來新的投資機會。東南亞人力成本低，地理位置便利，以及在中美貿易摩擦背景下進一步帶來兩類細分機遇，一個是工廠轉移，另一個是商品售；其次中國的技術人才和產品已經非常齊備，將技術優勢產品化，輸出到東南亞是另一大機會。

東南亞市場最受中資鍾愛。（視覺中國）

報道續指，作為外來投資機構或創業團隊，如何將中國的資源嫁接到當地，做到本土化經營，贏得當地創業者或當地消費者信任，規避投資風險，更多的挑戰在金錢之外。創世夥伴資本執行董事聶東辰指，在挑選大市場的同時，還要判斷市場的成熟度、所選擇的商業模式是否符合當下市場特點，「在一個基礎設施很落後的地區，做一些高階的互聯網服務是很難獲得投資的。」

（第一財經日報）