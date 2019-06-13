【貿易戰】中國企業湧到東南亞　越南、泰國中資新投資倍數增長

中美貿易戰之下，不少中國製造產品如要輸往美國，都加徵高額進口關稅，企業利潤被蠶食。不少外資已經從中國搬廠，而這波搬廠潮已經蔓延至中資企業。

首5個月越南新增中資 是去年5.6倍

《日本經濟新聞》綜合統計數據顯示，中資在東南亞的新批出投資額大幅增長。以越南為例，2019年首4個月中國企業在越南的新增投資額，已經超出2018年全年的12億美元，而年初至5月20日期間，額度達到15.6億美元，是2018年同期的5.6倍。

除了人工成本較低 貿易戰亦令趨勢加強

泰國亦是熱門的中資落腳點。據泰國投資促進委員會數據，1至3月批准來自中國的直接投資，是2018年同期的兩倍，達到292億泰銖（約9.4億美元）。

其實近年不少中國開廠的企業都搬到東南亞或南亞，因當地人工成本較便宜。亞洲開發銀行表示：「中國企業近年一直增加亞洲新興市場的投資，而由於貿易摩擦，這種趨勢正在加強。」

在這項趨勢之下，野村早前發表報告指，越南最受惠於中美貿易戰。

不過，《日本經濟新聞》指出，美國總統特朗普亦對於中國以外國家的貿易不平衡表示擔憂，如果東南亞國家對美出口大增，有可能會成為美國新一輪加徵關稅的對象。