河南女大生唱完卡拉OK腦出血　醫生：大聲唱歌會導致血壓升高

河南鄭州一名就讀大學二年級的20歲女生歡歡，近日與朋友在卡拉OK唱歌，她在唱完一首歌後感到惡心、嘔吐、頭暈頭痛等，後被送往醫院。醫生經檢查發現，歡歡發生腦部出血，且出血量較大，若送醫不及時，後果將不堪想像。

河南女大生唱完歌竟發生腦出血。（示意圖／網上圖片）

歡歡周日（16日）晚間與朋友聚會，隨後眾人到卡拉OK唱歌。未料她唱了一首歌後，就放下咪高峰，感到頭痛、惡心。同學誤以為歡歡是進食不潔食物導致不適，將她帶回學校宿舍休息。然而幾個小時後，歡歡的頭痛、頭暈症狀更加劇烈，其間還出現嘔吐。

當晚11時，歡歡被送到鄭大一附院鄭東院區急診科。醫生接診後檢查發現其腦部出血，情況比較危急。「出血量比較大，有將近30毫升。如果發生在老年人身上，可能已經昏迷或偏癱了。」副主任醫師劉奇說，歡歡雖然年紀較小，症狀表現較輕，但亦不能大意；雖然歡歡當時身上沒有帶錢，醫院還是積極為她救治。

劉奇續指，自發性腦出血72小時內一般是危險期，需要在監護室密切監測病情，每小時觀察瞳孔。危險期後檢查沒有明顯問題的話，可以轉出深切治療部由家人陪護，但要避免過多打擾、情緒激動、下床活動等危險因素。

相似病例已發生多宗 醫生：避情緒過大波動

專家稱，經檢查未發現歡歡有先天性疾病，考慮到暑假前考試壓力大、休息不好、過度勞累等誘發因素。從醫學角度來說，養成良好的生活作息習慣，是避免意外發生的重要因素。

事實上，內地已出現多宗因唱歌導致腦出血的病例。2017年4月23日，武漢56歲的陳女士在K房唱到一首歌的高音部份時突發腦出血，她曾在6年前體檢時就查出高血壓。2017年底，湖北一名李姓高血壓患者在一場活動上連唱兩首歌，唱完後就感到身體不適，隨即被送往醫院搶救，最終因腦幹出血長期癱瘓在床。

醫生劉奇對此補充，大聲唱歌會導致血壓升高，尤其是過度勞累、有高血壓、精神情緒緊張的病人，在從事劇烈活動時要注意勞逸結合，切勿情緒波動過大，避免發生意外。

（大河報）