【法庭變K房】重慶男涉危駕受審　揸咪唱歌喊「來關我」被拘15日

重慶南川法院近日開庭審理安姓男子涉嫌危險駕駛罪一案，豈料安男進入審判庭後拿起咪高峰唱歌，法官和公訴人將其勸住。 正式開庭後，安男不配合庭審，拒絕聽從法官指揮，還叫囂「今天不來把我關進去，我就不放手」。法院最終決定，由於安男公然挑釁法庭，藐視法律，干擾法庭的正常審判活動，被依法拘留15日。

法院對安男作出依法拘留15日的決定。（北京青年報）

據《北京青年報》報道，重慶南川法院上周一（13日）審理安姓男被告涉嫌危險駕駛罪一案，安男當日下午被依法傳喚到該院參加庭審，值班法警在安檢時發現其有飲酒嫌疑，一度拒絕其進入法院，但安男表示他只是喝了藿香正氣液。

安男獲准進入審判庭後，便拿起法庭的咪高峰唱歌，法官和公訴人將其勸住。正式開庭後，他又拒絕聽從法官指揮，還叫囂「今天不來把我關進去，我就不放手」。

法院指出，由於安男公然挑釁法庭，藐視法律，干擾法庭的正常審判活動，為維護司法權威和法律尊嚴，根據刑事訴訟法相關規定，對其作出拘留15日的處罰決定，當日起執行。這是該院首次對擾亂法庭秩序的刑事被告人進行司法拘留。

法官提醒，法庭是法院行使國家審判權的重要場所。在庭審過程中，訴訟參與人和其他人員應當嚴格遵守法庭紀律，嚴禁任何破壞法庭秩序的行為。對於違反法庭紀律和妨害司法的行為，可以強行帶出法庭，若情節嚴重，處人民幣1000元以下罰款或15日以下拘留；若構成犯罪還將被依法追究刑責。

（北京青年報）