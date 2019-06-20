情侶入住鄭州酒店發現針孔鏡頭　負責人：八成酒店都有

一對情侶日前到河南鄭州一間酒店入住時，發現插座內藏有一個針孔鏡頭，情侶大驚下報警。 更奇怪的是，酒店的負責人竟然向傳媒表示，鄭州八成的酒店都被裝有這種鏡頭，非法之徒會拍下片段拿去賣錢。

河南鄭州的玉泰酒店被發現在插座中有針孔頭。(網上圖片)

6月15日下午，黃先生和女友入住鄭州玉泰酒店，他準備充電時，充電器怎麼都插不上插座，才發現充電插座上被安裝了針孔鏡頭。黃先生馬上聯絡酒店職員和報警。黃先生表示，酒店工作人員一直對針孔鏡頭的來源語焉不詳。而警察來到後，又隨機抽查酒店的5間房間，結果在其中1間大床房內同樣的位置又查到了一個針孔鏡頭。黃先生指針孔鏡頭對着大床，擔心女友的私密片段被流出，影響她的聲譽。

玉泰酒店一名工作人員對當地的媒體聲稱，是不法分子裝針孔攝像頭，偷拍片段拿去賣錢，又指「鄭州80%的酒店都裝着（針孔鏡頭）」。雖然該負責人的指控未能證實，但目前警方已經介入調查。

三日後，鄭州玉泰酒店銷售經理張同盟代表酒店方向公眾道歉，並指未查出有其他房間發現針孔鏡頭，針對黃先生房間內出現的針孔攝像頭，雙方已達成和解。

酒店負責人聲稱鄭州八成酒店都有類似針孔鏡頭。（片段截圖）

善用手機防偷拍

無獨有偶，幾天前，深圳一女士在購物中心買衣服，竟在試衣間內也發現了隱藏的針孔鏡頭，應該如何防備？有保安人員建議可以用手機幫忙，由於攝像頭的玻璃會反光，可先將房間內所有照明燈關閉，拉上窗簾，手機中打開手電筒，沿所有能直視到床方向的位置，看是否有反光。另外也可借助手機的拍照攝像頭，可看到肉眼看不到的紅外線。

（南國早報／大河報）