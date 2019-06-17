【北上小心】深圳UNIQLO試身室驚現針孔攝影機　警方介入調查

深圳的鍾女士上周六（15日）下午在龍華區一間UNIQLO試衣時，發現試身室內竟藏有針孔攝影機，包含鈕扣狀鏡頭、電池和記憶卡等組件，令她驚恐萬分。事發後鍾女士與涉事門店報案，目前深圳警方正在進行調查程序。

涉事UNIQLO門店。（影片截圖）

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據鍾女士介紹，她當天下午4時30分在龍華ICO購物中心的UNIQLO購物，拿着5套衣服進入其中一間試身室。「我試了兩套衣服後，突然發現試衣鏡上面有一個類似鈕扣的『黑點』，」鍾女士說，她覺得十分奇怪，就用手去碰了一下，發現那個「鈕扣」居然會發熱，便用力扯了一下，發現「鈕扣」竟然是一個針孔鏡頭，周圍被口香糖黏住，還連着一條線。

鍾女士馬上呼叫店員，店長趕來後將這個針孔鏡頭連同線一起拆下，發現這是一整套針孔攝影機設備，裏面還有一張記憶卡。鍾女士隨後與UNIQLO店長打電話報警，警方趕到現場後，將針孔攝影機及連接物一併帶回派出所，並調閱了該店的監控畫面。

店長表示，針孔攝影機並非該店安裝，應是偷拍者借試衣之機所為。該店已經開業4年，此前從未發生過類似現象。事發後，他已經馬上將此事向公司匯報。他們還對其他試身室進行了詳細檢查，並沒有發現類似情況。

事發後，鍾女士表示心有餘悸，「這個裝了多久？有多少顧客和我一樣被偷拍了？影片會不會外洩？」她說，雖然以前聽過有酒店客房被安裝針孔攝影機的情況，但從來沒有想過這種事情會發生在自己身上。她認為UNIQLO方面要負主要責任，遺憾的是店家遲未對她提出解決方案，「他們店長說，要等警察調查完。」

事件引發內地網民關注，紛紛在微博留言表態：