江蘇狠父將10歲女兒放窗外晾衫架責罰　網民：一生的陰影

教育子女的方式可以有很多種，但過份嚴厲卻會惹人非議，更有觸犯法律可能。在江蘇鎮江市，就有一名狠父把10歲女兒「放」在自家窗外的晾衫架上責罰。該晾衫架離地約10多米，萬一女童不慎掉下，後果不堪設想。

在江蘇鎮江市，一名狠父把10歲女兒「放」在自家窗外的晾衫架上責罰。（網上圖片）

6月18日，家住江蘇鎮江的戴女士在網上發帖稱，當日下午5時20分左右，經過該市潤州區一個屋苑時，突然聽到女孩的哭聲，抬頭一看，發現一名女童正面朝下趴在四五層高單位窗外的晾衫架上，雙手緊緊抓著晾衫架哭泣，一名中年男子靠在窗口，看著女童。

戴女士在帖文附上約數秒的片段，表示自己本想一直拍攝，但被該中年男子發現並對她大吼一聲嚇住，不敢繼續再拍。她又指，男子在一兩分鐘後，將女童抱回屋內。

事件在網上引起廣泛關注，連當地警察也介入調查。鎮江警方事後通報，影片中的男子姓孔，其在「確保安全」的前提下，以簡單粗暴的方式教育就讀小學四年級的10歲女兒，現場無人員受傷。公安機關已對孔男的行為進行嚴肅批評教育，並會同街道社區、婦聯、團委等部門開展後期工作。

不少網民直斥孔男狠心，令女童留下一生的陰影，亦有人質疑，孔男如何能「確保安全」地把女兒放在晾衫架​上：