打5元麻雀被拘15日　成都婦怒訴公安局終勝訴：獲賠四千七

2011年，成都市民王彬如和朋友打5元一局的麻雀，卻遭警方認定為賭博，並被行政拘留15日。她認為自己並非賭博，並將警方告上法院，要求撤銷行政處罰。這場官司拖延7年，王彬如終於在去年勝訴。 此後王彬如申請國家賠償。今天（22日），王彬如終於收到成都市郫都區人民法院作出的判決，法院判令成都市公安局溫江分局於判決生效之日起30日內，向王彬如賠償4739.1元（人民幣，下同），並向其賠禮道歉。

王彬如打官司七年才最終勝訴。（網絡圖片）

2011年8月20日，王彬如與朋友任恒全、劉瓊在溫江楊柳東路上的「金海岸」茶樓玩牌，玩的是5元一局的四川麻雀「血戰到底」。3個小時後，三人被溫江區公安局抓獲，「共計查獲賭資575元」，王彬如被拘留15日，其餘兩人分別拘留12日。

她說，一起打牌的另外兩人，都是同一個地方的朋友，輸贏數量也不大，不應該被認定為賭博。從拘留所出來後，王彬如等將溫江區公安分局告上法庭，要求撤銷對他們三人的行政處罰，但一二審均敗訴。

王彬如不服，堅持申訴，2015年1月19日，最高人民法院作出裁定，指令四川省高級人民法院再審。

2018年6月28日，四川省高級人民法院作出再審判決，判決書稱，警方「違背過罰相當原則，導致行政處罰結果嚴重不合理的，應該依法糾正。」

四川省高級人民法院判令撤銷一、二審法院的判決，同時撤銷溫江區公安分局的行政處罰。隨後，王彬如向法院申請國家賠償。

王彬如說，她對賠償判決結果並不滿意，4739.1元賠償只是她被拘留15天的務工損失。但為了恢復自己的清白，7年來她數次赴北京，精神上受到創傷，家庭也發生重大變故，這些損失並未在判決中體現出來。她正在考慮是否繼續上訴。

（澎湃新聞）