綿陽網警指「極端女權」製造社會對立　共青團：小心「鍵盤女權」

婦女權益的議題近日再在內地引起熱議，山東一間警校收生章程列明女學警的收生比例只有15%，引起女權人士的批評。 四川綿陽網警發文，指極端女權是「極端主義」，旨在擾亂公眾秩序；共青團中央亦在社交媒體則批評「田園女權」不談責任與義務，是巨嬰行為。

山東警校的女子收生比例過低，因而在網上引起熱議。(資料圖片)

山東警察學院招生章程規定「女生錄取比例不超過15%」，引起一批女權份子不滿，直指是性別歧視，湧到「中國警察網」微博留言抗議。四川綿陽網警在微博發文，題為「擊極端主義，是清網淨網的第一要務」，文中稱，有「打著爲女性爭權益的幌子實際上製造社會對立」的極端女權，瘋狂製造事端被全世界多個國家列爲恐怖主義的極端動保等等為極端組織，批評這些人製造輿論，從受衆中篩選出思維最偏激的一羣人，團結在自己的周圍，一旦巿1需要，他們隨時可以調動數以萬計的信衆，帶動節奏，製造事端，動盪社會秩序。

指「極端女權」跟背後的金主戰略遙相呼應

文中又提到國際上的這些極端組織活動並不是一盤散沙，而是有整合趨勢和規律，是跟背後的金主戰略遙相呼應，當背後勢力明刀明槍的進行軍事打擊或貿易戰爭時，這些極端組織和個人開始唱衰經濟，販賣焦慮，抹黑行業羣體，擾亂公共秩序，製造社會對立，散佈投降論調。文章又警告，這些極端組織和個人，無論是受命於境外敵對勢力還是發展於網絡自成一體，只要走上了違法犯罪的道路，就註定了最後的覆滅。

共青團中央發文批評「田園女權」。（網站截圖） 而共青團中央亦在微博發文指，公安、消防等行業招收女性比例低不是性別歧視，而是出於「男女生理差異」，又提醒「小心『鍵盤女權』出現」。 共青團中央另外一篇帖文則認為將「真正女權主義」和「田園女權」分開，指後者無限放大權益，卻逃避責任與義務，是巨嬰行為。不過該篇發文隨後被刪除。 「田園女權」是近年在內地網絡出現的詞彙。部分網民認為，該詞是用於指聲稱自己是「女權主義者」但只索取權利，不承擔義務的人群。

2012年，三名女子在北京市街頭穿上血淋淋的婚紗，希望社會關注家庭暴力受害者。(Free Chinese Feminists臉書)

近年內地不少團體及民眾積極為女權發聲，亦曾一度發起不少活動，不過，隨著當局壓力，現在聲勢已經大不如前。

2015年，被稱為「女權五姐妹」的韋婷婷、鄭楚然、武嶸嶸、李婷婷和王曼5名女權活動人士計劃三八婦女節前，在北京舉行反對巴士上性騷擾的宣傳活動，但她們分別被廣州、杭州和北京等地的警方以尋釁滋事罪拘捕並遭拘留超過30天，引起國際關注。其中武嶸嶸一度被地方當局禁止出境十年，甚至差點沒法來香港攻讀法學碩士。

到2017年，內地網絡上規模最大的女權團體「女權之聲」，在全國「兩會」前夕在網上被禁言30天。而四日後官媒《環球時報》的評論文章提到，激進女權人士容易被境外勢力利用，當作顛覆國家的工具。

此後，2018年3月9日，「女權之聲」被微信、微博雙雙封禁，賬號不得恢復。