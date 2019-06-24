廣西15歲女尋死請路人推其下江　19歲男子照做涉故意殺人被捕

廣西一名19歲男學生早前路過南寧市凌鐵大橋時，看到一名15歲女生欲跳江自殺。由於女生不敢往下跳，便請男學生幫忙推下，而該男學生竟照做了，最終因涉嫌故意殺人而被捕。

事發地點為南寧市凌鐵大橋。（網絡圖片）

事發於4月24日凌晨1時許，南寧市民黃先生看到凌鐵大橋上一名女生跟一名年輕男子發生爭吵。不久，黃先生看到另一名男子將女生推進江裏。黃先生馬上將該男子攔下，隨後報警。警方很快趕到現場，組織搜救女生，並將推人男子帶回去調查。所幸該女生經救治後無生命危險。

報道指，推人男子叫李某，是廣西一所中職學校學生，今年19歲，與欲跳江自殺的女生素不相識。李某交代稱，當晚他騎車至凌鐵大橋上時，看到了該女生。女生說想跳橋，但是自己又不敢跳，就叫李某幫忙推她下江，而李某照做了。

案發後，民警在對李某進行在校情況調查時，學校老師懷疑李某有精神方面的問題，但中山派出所委託南寧市第五人民醫院司法鑑定所對李某進行鑑定，發現李某作案時無精神病，具有完全刑事責任能力。

檢察院：故意非法剝奪他人生命

南寧青秀區檢察院經審理後認為，李某明知將女生推下凌鐵大橋，可能會造成她死亡，仍將她推下橋，主觀上有殺人的故意。雖然女生有自殺傾向，李某基於自殺者的要求將其推下橋，但女生為未成年人，對自殺缺乏正確的認識和意志控制力。李某故意非法剝奪他人生命的行為已觸犯了刑法，已涉嫌故意殺人，遂做出了批准逮捕的決定。

（《南國早報》）