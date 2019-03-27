內地37歲女遭未婚夫拋棄後直播割腕　機智警憑景物鎖定位置救回

近日，內地一名女子因為其未婚夫有外遇而且將她拋棄，一時想不開試圖割腕輕生，並向其好友直播割腕過程。幸好民警及時鎖定到該女子的位置，終救回女子一命。

許某試圖割腕輕生，並向其好友直播割腕過程。民警及時鎖定到許某的位置，終救回女子一命。（《楚天都市報》）

報道指，37歲的許某是四川人，與同鄉未婚夫共同生活了3年。兩人感情一直很好，許某把平時賺得的錢都交給未婚夫保管。但不久前，許某突然得知未婚夫有外遇，而且他還失去了消息，又在通訊軟件上把許某拉入了黑名單。

25日（周一），許某在武漢查找未婚夫的下落未果，一時想不開試圖割腕輕生，並向在四川的閨蜜直播。許某的同鄉在中午12時多報警救助，指許某在漢口火車站附近正割腕自盡。

當地警方迅即調集60多名民警進行搜尋，對漢口火車站周邊30多家賓館旅店搜尋後均未找到許某。在晚上7時左右，警方在微信上聯絡上許某，但許某只在微信留言，稱如果當晚12時未見到未婚夫的話，她就結束生命。

許某稱如果當晚12時未見到未婚夫的話，她就結束生命。（《楚天都市報》）

許某向其好友直播割腕過程。（《楚天都市報》）

憑視像通話畫面確認位置 終救回女子一命

當民警與許某在微信上聯繫時，許某啓動了視像通話功能，民警透過畫面發現許某的賓館窗外就在漢口火車站廣場東側，從而確定了許某的具體位置。當民警趕至賓館房間時，只見許某右手握著尖刀，左手腕部出現一條長長的傷口，鮮血直流。

民警迅速將許某送到醫院救治。經醫院診斷，許某左手腕肌腱已斷裂，經救治後無大礙。報道又指許某情緒漸漸穩定，最終放棄輕生念頭。

（《楚天都市報》）