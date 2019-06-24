【內地高考】湖北男生遭北大退學重考奪省狀元　網民：強勢回歸？

內地高考近日放榜，各地「狀元」（第一名）也成為媒體熱話。 湖北省理科狀元常書傑就因為其「傳奇經歷」受到關注。他曾於2015年以省理科第八名的成續考入北京大學，卻因為沉迷打機而遭校方勸其退學。這次重讀高三再考高考，竟然一舉成為省狀元。

有網民笑問常書傑會不會再選擇北大。（視覺中國）

《澎湃新聞》報道，湖北荊門市鍾祥一中的男生常書傑，高考以語文132分、數學149分、英語144分、理綜287分，即總分712分的成績，奪得該省理科第一名。

而更「傳奇」的是，他是一名重讀生，2015年曾以690分的成績獲得荊門市理科第2名、湖北省第8名的成績，考入北京大學。

不過，常書傑當年考入北大後，因喜歡打遊戲放鬆學習，導致多門功課不及格，大三時被北大勸退。此後，他回到鍾祥一中重讀，今年再次參加高考，一舉奪得省理科狀元。而這成績也意味著內地著名學府幾乎可以任他挑選，甚至可以「強勢回歸」北京大學。

事件傳到網上引起不少網民討論，有人直指他很厲害，也有人笑問他會不會再選擇北大：

既浪費名額，又浪費家長的錢，浪費國家資源。 厲害厲害。 別人辛辛苦苦，你就和進自家開辦的大學一樣，強。 天才都這麼任性嗎？ 還要選北大嗎？

（澎湃新聞）