【操場埋屍案】死者女兒公開父生前照片　稱希望兇手受到應有懲罰

湖南懷化新晃縣警方日前在當地一間中學的操場下挖出一具屍體，證實是2003年舉報操場偷工減料後失蹤的男教師鄧世平，事件引發廣泛關注。 鄧世平的女兒鄧玲（化名）接受央視訪問吐露心聲，並公開父親生前照片。她說，希望父親遠離這片傷心地，盡快入土為安、沉冤昭雪，兇手得到應有的懲罰。 另一方面，針對外界有觀點認為應異地審理該案，新晃縣委書記指，案件本來就是在省市縣的共同努力下破獲、推進，一定會依法依規辦理案件。

鄧世平生前與親戚的合影。（央視新聞）

報道稱，上周四（20日）在新晃一中的操場上，隨着挖泥機不斷深入，一具遺骸逐漸顯露出來。機器的轟鳴聲戛然而止，而站在現場看到這一幕的鄧玲，再也無法抑制心中的悲傷，「我看到挖掘機在挖那個石頭，幾個七八百斤的石頭壓在爸爸身上。我當時崩潰了，一直哭。」

鄧玲說，父親鄧世平16年前是新晃一中總務處的一名職工，自己當時在長沙上學，她還有一個弟弟，一家四口其樂融融。父親失蹤後，自己和家人苦苦尋找了16年，如此漫長的等待，等來的卻是他們早已料到，但最不願看到的結果。

原校長被立案審查調查

湖南省公安廳周日（23日）指出，經懷化市公安局刑事科學技術研究所DNA檢驗鑑定，確認新晃一中操場挖出的屍骸為2003年失蹤人員鄧世平，相關多名疑犯已被抓獲。警方表示，專案組將繼續加大審訊力度，加快案件偵辦，全面收集固定證據，並深挖杜少平及犯罪團夥背後的「關係網」和「保護傘」。

另一方面，新晃縣紀委監委已對新晃一中原校長黃炳松立案審查和監察調查。

對於外界有聲音指，案件在新晃已經過去16年，後來是因為偵破一個涉黑涉惡團夥，根據疑犯的供述才了解到真相，認為案件在新晃難以得到徹查，甚至有人建議異地辦理這個案件。

新晃縣委書記梁永泉對此回應稱，案件本來就是在省市縣3級公安部門的共同努力下破獲、深挖後面的保護傘，亦是在省市縣3級紀委監委的共同努力下在深入地推進。「我們一定會依法依規來辦理這個案子，讓這個案子能夠經得起法律的檢驗、歷史的檢驗、群眾的檢驗。」