【湖南中學埋屍案】嫌犯多名親戚政府任職　死者家人遠走他鄉避禍

6月20日晚，湖南新晃警方通報，警方日前破獲一犯罪團夥後，根據其成員交代，在新晃一中操場內挖出一具屍骸。外界普遍推測，死者為16年前舉報學校工程偷工減料而「被失踪」的教師鄧世平。 媒體調查發現，鄧世平失踪後，其家人報警無果，之後為避免遭到迫害而被迫搬走。 被懷疑殺害鄧世平的杜少平是當地「名人」，有一群「小弟」。而被懷疑與此案有關的新晃一中前校長、杜少平的舅舅黃炳松則在當地有龐大關係網，家中多人在政府任職。

新晃一中前校長、杜少平的舅舅黃炳松。（網絡圖片）

21日，新晃縣縣委一位相關負責人表示，他們從專案組獲悉，操場並不是被挖出遺骸者被害的第一案發地，而只是屍體藏匿地。案發地究竟在哪，公安機關還在進一步審訊。涉黑涉惡團夥主犯杜少平目前並沒有完全承認自己曾謀害鄧世平。目前發現的遺骸是根據杜少平團夥成員交待找到的，此人曾在案發當晚幫杜少平抬屍至新晃一中在建的跑道。

鄧世平之子鄧藍冰對媒體表示，2003年父親在新晃一中負責工程質量，為確保工程質量，父親與當時擔任校長的黃炳松的外甥、工程包工頭杜少平鬧過矛盾。父親失踪後，他已經想到父親會被埋在操場下，但當時家裡沒有錢，經濟條件根本不允許他找挖掘機到操場開挖。

媒體了解到，黃炳松1998年開始擔任校長，2004年卸任。黃炳松在新晃有一張龐大的關係網，黃炳松的妻子彭玉香是縣政協辦公室主任，堂兄弟是縣政法委副書記，黃炳松妻子的弟弟是縣政法委的幹部，黃炳松的弟弟在懷化市經委工作。

嫌犯杜少平。（網絡圖片）

媒體調查發現，被懷疑直接殺害鄧世平的杜少平涉足休閑娛樂、客運等多個行業。

杜少平在2011年與他人合作成立「新晃縣夜郎谷休閑中心」，曾在新晃縣夜郎谷休閑中心工作的王莽（化名）說，杜少平投資的生意一般都是請人來做，本人少有參與。今年4月前後，杜少平「出事後」，「夜郎谷休閑中心」隨即被查封。此外，杜少平名下還有一家「新晃縣劉姐粉館」，但據稱這家麵館只做了一年，杜少平就轉給了別人。

曾在新晃縣工作過的新晃籍官員介紹稱，杜少平是個「惡」人，招募了一群「小弟」，只要能掙錢，高利貸、涉黃都敢搞。

鄧世平生前曾在新晃一中任職多年。（網絡圖片）

鄧藍冰此前曾舉報稱，其家人多次報警並請求檢察院幫助，但警方消極辦案，檢察院則表示愛莫能助。

鄧藍冰表示，他的家人為了防止二次迫害，搬離了縣城。鄧藍冰感嘆：「父親失蹤后，我作為家裡唯一的男人，便開始學著幫助母親擔起家裡的重擔，16年來生活十分不易。」

本案被媒體曝光後，引起極大關注，新浪微博上相關帖子已經獲得數万次轉發。對此，湖南省政協副主席、懷化市委書記彭國甫6月21日稱，要新官理舊事，要深挖徹查歷史遺留大案要案，要務必採取有力有效手段深挖徹查，不管涉及到誰，都要一查到底。

（綜合報道）