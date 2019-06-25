浙江大學重金招生　省前一百名入讀可獲50萬　涉違規被責令糾正

書中自有黃金屋？內地名校浙江大學（浙大）為吸引尖子入讀，竟不惜以重金利誘，高考成績全省前一百名的學生入讀即可獲50萬元（人民幣，下同）獎勵。 不過，浙大相關舉措卻涉嫌違反招生規定，遭教育部下令糾正，要求嚴肅處理。

浙江大學以重金招生，涉嫌違反規定，被教育部要求糾正。（視覺中國）

浙江大學以重金利誘尖子入讀。該校招生處工作人員早前透過傳媒和微信等渠道表示，高考成績全省前100名學生如果報考浙大，可獲得50萬元獎勵；全省前300名的考生報考浙大，亦可獲20萬元的獎勵。

不過，相關舉措卻涉嫌違反內地高校招生規定。教育部在6月24日向浙大發送《關於請嚴格執行招生工作紀律的函》，稱按照高校招生工作「30個不得」禁令，高校不得在錄取工作結束前，以各種方式向考生違規承諾錄取或以「簽訂預錄取協議」「新生高額獎學金」「入校後重新選擇專業」等方式惡性搶奪生源。

教育部函件要求，浙大校方迅速查實有關情況，立即糾正違規招生宣傳行為，妥善處理負面影響，嚴肅做出處理。對此，浙江大學黨委宣傳部表示，正在核實相關情況。

資料顯示，浙江大學是內地頂尖學府之一，名列首批211工程、985工程以及雙一流大學（A類）建設名單中。中國校友會發布的《2019中國大學評價研究報告》亦顯示，浙江大學排名第五，僅次於北京大學、清華大學、中國科學院大學和復旦大學。

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