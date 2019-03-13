內地交警推QR Code繳違泊罰款　不料「啟發」騙徒新招數

吉林省松原市日前有民眾發現，停在小區附近的自家車輛被貼上違停告知單，上面竟還有一個QR Code，並提醒其「掃一掃，無需排隊，輕鬆交違章」。當地警方獲悉後，很快偵破以偽造違停罰單為手段的系列詐騙案件，逮捕1名犯案人員。 據悉，內地多地日前已發生同類詐騙案件。吉林交警提醒民眾，凡是非交警現場開出的QR Code罰單皆為詐騙。

吉林現假冒QR Code違泊罰單，警方呼籲民眾謹慎應對。（吉林警事）

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吉林松原寧江區3月1日陸續有私家車主報警稱，停放在小區附近的私家車前擋風玻璃被貼上印有QR Code的「違泊罰單」，十分可疑。松原市公安局立即成立專案組，一方面圍繞犯案人員作案車輛等資料進行分析並追蹤抓捕，另一方面通過社交平台發布權威信息，宣傳防騙常識，防止群眾受損。

經過大量線索排查，專案組上周一（4日）確定有重大作案嫌疑的張姓男子，隨即將其抓獲。經訊問，張男如實交代其於3月1日駕車流竄多個小區，對停放在路邊的車輛粘貼偽造罰單詐騙錢財的違法事實。據悉，因警方及時採取反詐騙宣傳措施，僅1名民眾被騙人民幣200元，案件目前正在進一步審理中。

吉林交警指出，基於民眾對交通違規繳費功能的高度關注，目前交警提供簡易程序交通違法處罰決定書，上有QR Code可供掃碼支付交通違規罰款。然而這種繳費方式僅限於交警現場處罰時開具的罰單，其他非現場處罰的罰單上若有QR Code，都屬於詐騙行為，提醒民眾小心應對。

（吉林警事）