安徽村民用了兩年的「錘子」竟是手榴彈　引信完好隨時會爆炸

安徽一名村民日前突然發現，自己竟然兩年來一直誤將一枚手榴彈當成錘子使用，而且這枚手榴彈引信完好，隨時有爆炸的可能！這名村民兩年來安然無恙，可說是幸運地避過死神。

安徽一名村民兩年來誤將一枚手榴彈當成錘子使用，而且這枚手榴彈引信完好，隨時有爆炸的可能。（網絡圖片）

周一（24日），安徽阜陽市警方接到報警稱，臨泉縣一名村民發現一枚手榴彈。拆彈專家到達現場查看後判斷，這枚手榴彈較新，年代為第二次國共內戰後。手榴彈引信完好，隨時有爆炸的可能，因此拆彈專家小心翼翼地進行妥善處置。

該村民表示，他一直不知道那竟是手榴彈，手榴彈放在家裏兩年了，以前都是當錘子使用。這番話讓拆彈專家吃了一驚。

那為甚麼這名村民直至近日才想到要報警呢？該村民描述，上個星期同村另外一名村民發現一枚類似的東西，準備當廢物賣。廢物收購站的人認為是手榴彈，並與他起了爭執。收購廢物的人一時說了句氣話：「不是手榴彈的話，你拉試試啊！」接著村民拉動了引信，只見手榴彈頓時冒起了煙，嚇了大家一跳。經過這件事後，這名村民隨即向村幹部主動上繳手榴彈。

隨後拆彈專家攜帶地下金屬探測器，在村民的指引下到兩枚手榴彈的發現地進行探測，並沒有發現其他爆炸物。

（《潁州晚報》）