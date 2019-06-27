【最高罰兩百】上海新例規定乾濕垃圾分開處理　遊客違規也會被罰

上海從7月起將實施新的《上海市生活垃圾管理條例》（下簡稱《條例》），當中規定，乾濕垃圾需分開處理，違反者最高可罰款200元（人民幣，下同）。 據了解，所有進入上海行政區域的人也要遵守新規定。也就是說，即使是遊客，違反規定也會被罰。

根據《條例》，上海市將垃圾分成「有害垃圾」、「可回收物」、「濕垃圾」、「乾垃圾」四類。（視覺中國）

根據《條例》，上海市將垃圾分成「有害垃圾」、「可回收物」、「濕垃圾」、「乾垃圾」四類，若個人將有害垃圾與可回收物、濕垃圾、乾垃圾混合投放，或者將濕垃圾與可回收物、乾垃圾混合投放，由城管執法部門責令立即改正；拒不改正者，處50元以上200元以下罰款。

簡而言之，只要將乾垃圾投入濕垃圾桶，還是將濕垃圾投入乾垃圾桶，都屬於「混合投放」，將會違反《條例》。

餐廳不再主動提供即棄餐具

值得一提的是，因為《條例》屬於地方性法規，具有屬地原則。任何人只要進入上海的行政區域，都要遵守《條例》規定，同樣要被處罰。而大部分食物都屬於「濕垃圾」，如果把沒吃完的食物​​，隨包裝袋一起扔進濕垃圾桶以外的3種垃圾桶，就是違法行為。

這意味著，隨手買來的街頭小吃，若吃不完要扔掉，需要放入濕垃圾桶，否則就可能被罰。

此外，從7月1日起，上海旅館也不得主動提供客房一次性日用品，包括牙刷、梳子、浴擦等。餐飲服務提供者、餐飲配送服務提供者，不得主動提供免費的即棄筷子等餐具。也就是說，餐廳和外賣不再主動提供即棄餐具。

最近到訪上海的遊客，需要多加注意。