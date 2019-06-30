【有片】2歲萌娃亂入大學畢業禮同眾人握手　網友讚：有大將風範

近日，在福建醫科大學，當3700多名畢業生正舉行畢業典禮合影環節時，突然一個2歲小男孩闖到前排，仿如領導般和畢業生逐一握手，立即引起了全場轟動，這段影片也在網絡上瘋傳。

小男孩闖到前排，仿如領導般逐個和畢業生握手，引起了全場轟動。（影片截圖）

據內媒報道指，當時一眾畢業生排著隊準備大合照，這個小男孩突然跑出來，落落大方地和畢業生握手，小男孩左顧右盼，一路握了30多個碩士生、博士生的手。有老師表示，小男孩起初握了一些畢業生的手，結果後面所有人都把手伸出來等著他，最後小男孩想往回走都不讓了。

原來，2歲的小男孩叫小瑆瑆，爸爸趙成飛是該校一名博士畢業生。趙成飛說，兒子小瑆瑆老是纏著他，要他抱抱，要他陪著玩。當天他帶著家人來參加畢業典禮，小瑆瑆第一次到福建醫科大學，第一次看到這麼多人，覺得很興奮。當時妻子抱著小瑆瑆在休息區等候，不料小瑆瑆吵著要找爸爸，趁著媽媽不留神，衝到了前排，大模大樣地和大家握手。

趙成飛形容，一開始小瑆瑆很開心，後來他發現大家都在拍他，有點怯了。當晚小瑆瑆回家後，很早就睡了，他沒想到，自己竟一下子成了「明星」，網民紛紛稱讚他有大將風範：