【假打？】散打冠軍被「點穴大師」擊中左肩　倒地抽搐無法站立

福建三明清流縣日前舉行一場傳統武術與散打的搏擊比賽，參賽雙方分別是武師霍燕山及「散打冠軍」齊衛華。 出乎意料地，齊衛華被霍燕山以「霍家點穴」在短短兩回合內擊倒，前者倒地後更是渾身抽搐，難以站立。 比賽結果引起不少網民質疑造假，主辦單位事後強調是「真打」，霍燕山亦表明絕對沒有「打假波」，更為此開通報名渠道，願意接受所有挑戰。

從現場片段所見，齊衛華在第一回合時稍佔上風，成功一腳踢開霍燕山，與其保持距離。但就在第二回合，霍燕山趁齊衛華再次出腳但踢空之際，用已經戴上拳套的左手「點」中其左肩。齊衛華應聲倒地，緊捂中招的地方，狀甚痛苦。及後齊衛華由多名工作人員扶起後勉強站立，霍燕山則走到齊衛華身後有所動作，片刻後就令其回復正常。

武師霍燕山與「散打冠軍」齊衛華的搏擊比賽被質疑造假。（網上圖片）

+ 7 + 6 + 5

最後，裁判宣布霍燕山勝出比賽。

據了解，霍燕山是清流縣當地的武術協會會長，是「霍家點穴」的傳人及「太極宗師」陳小旺的弟子，今次是其首次參加職業比賽。至於齊衛華則據稱是廈門頗有名氣的「散打冠軍」，擅長側踹腿及接腿摔。

霍燕山是清流縣當地的武術協會會長，是「霍家點穴」的傳人及「太極宗師」陳小旺的弟子。（網上圖片）

霍燕山在當地享負盛名。（網上圖片）

面對質疑，主辦單位直言要舉辦搏擊比賽本是不容易，「我們不是為了掙錢，只是為了搏擊這個事業堅持」，至今多場比賽都只是為現代搏擊選手提供展示機會，一直都沒有太多的報道或觀眾熱情，「就這麼兩場傳統武術比賽，馬上就轟動了，我也是很無奈。」

主辦單位強調沒有「打假波」，「絕對是真的，我們眼看着打到了，命中的聲音很響，現場觀眾沒有一個質疑的，只是看影片的在質疑」。此外，主辦單位指搏擊名家楊茁有作為嘉賓坐在最前方，「他看的最清楚，也最有發言權，他還給霍師父頒獎了，他可以為我們作證。」

主辦單位強調沒有「打假波」。（網上圖片）

另一方面，「詠春點穴大師」呂剛在接受內地傳媒訪問時亦稱「應該是真的」，他解釋「點穴其實分為點穴和打穴，嚴格來說霍燕山這個不叫點穴，而是打穴。」呂剛又指，如今能夠練成「點穴」的人極少，「現在更多的是打穴。」

（綜合報道）