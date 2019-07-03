敢言教師遭槍殺竟成「交通意外」　時隔17年湖南公安廳介入案件

湖南新晃「校園操場埋屍案」引起公眾對陳年懸案的關注。最近，湖南益陽亦有一宗17年前的教師槍殺案進入公眾視野。 2002年4月26日，益陽赫山區男教師李尚平被槍殺，家屬和坊間認為與他生前舉報工資問題有關。警方之後一度定性為「交通意外」，後經法醫再次檢驗後確認屬「故意殺人」，但本案至今一直未破，成為多年懸案。 據悉，近期湖南省公安廳已指派刑偵專家，來到益陽指導破案工作。

李尚平生前被人公認為「敢於直言」，讓同行敬佩，讓個別部門「頭疼刺頭」，被戲稱為教師隊伍中的「鬥士」。（網上圖片）

事件發生於2002年4月26日下午5點半，在益陽市長坡村馬尾嘴，32歲的南塘中學老師李尚平被發現倒在離家300米的公路邊上，頭部鮮血淋漓並穿開大洞，半邊臉整個塌陷。赫山交警大隊的幾名交通警察不久趕到現場，並叫來法醫。警察和法醫作檢查後，宣稱李尚平死於「一場交通事故」。

交通事故的結論，卻引起家屬和朋友的強烈質疑和抗議。次日，益陽市公安局時任局長率法醫來到死者家中重新為屍體鑑定，才認定李尚平死於槍殺，歹徒對著他的嘴巴開槍，屬故意殺人，並定性為「搶劫案」。

曾向妻表示自己或會「不明不白下死去」

不過，李尚平的家人至今仍不相信是槍劫案。死者姐姐李尚家表示，事件絕對是蓄謀已久的謀殺，不可能是偶然。「我們益陽當地老百姓，凡是知道此事的，17年來，從來沒有誰不說這是報復殺人，沒有人認可是劫財。」

據內媒《南方周末》昔日報道，李尚平生前被人公認為「敢於直言」，讓同行敬佩，讓個別部門「頭疼刺頭」，被戲稱為教師隊伍中的「鬥士」。他曾圍繞全鎮30多所學校的635名教師工資被扣發問題，帶領教師質問領導，後又寫了《這些教育領導心太黑了》的文章，發到多個網站舉報。

李尚平的妻子劉雲娥指，即使在教師們拿到工資後，李尚平仍不罷手，繼續追查以前欠發的工資，令形勢更為緊張。她說，2002年4月中旬前後，李尚平的情緒突然變得低落，更莫名其妙地對妻子說，「也許有一天他會在一種不明不白的情況下死去。」而就在幾日後，李尚平被槍擊身亡。

李尚平的妻子表示，丈夫的情緒在事發前突然變得低落，更莫名其妙地對妻子說，「也許有一天他會在一種不明不白的情況下死去。」（網上圖片）

益陽警方否認調查重啟：17年來一直偵辦

李尚平被殺成為懸案已17年。時至今年7月2日，一篇題為《湖南迴應公眾關切，李尚平案調查重啟》的自媒體文章被廣為轉發，文章援引李尚平家屬說法稱，湖南警方重啟李尚平案調查，令案件重新進入公眾視野。

益陽警方就此回應道，「調查重啟」的說法有誤，17年以來，警方一直在偵辦李尚平被殺案，目前已增加精幹力量，加大破案力度。此外，湖南省公安廳亦已指派刑偵專家，來到益陽指導破案工作。

網民熱議：