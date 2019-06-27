【有片】貴州兒童傳遭集體餵藥供性侵　警方連夜排查未發現情況

內地網民昨日在微博上傳多張截圖稱，貴州多地有幼兒園和孤兒院內的兒童被注射激素並餵食催情藥供成人性侵。貴州畢節、凱里、黔東南警方當晚介入調查，但都未發現有上述狀況。 事件在網絡持續發酵，有網民發現，該事件的爆料截圖中，有多張照片是盜用，懷疑該事件是謠言，而爆料者「@VictoriaGuy」的微博更已註銷。

微博用戶「@鵝組兔區爆料」日前公開發文稱「我的天啊！我要吐了！疑似幼兒園孤兒院被重金賄賂養成幼兒滿足獸慾！」發布的圖片包括多張聊天截圖，對話疑似談論性侵孤兒院或幼兒園兒童，涉及的地方包括貴州畢節、凱里，截圖中一名聊天者稱其每年花10萬元人民幣在此事上，「是門生意」。

另有圖片顯示，疑似風車幼兒園工作人員陳麗坤和另一人在談論給幼兒注射激素。不過，一位來自黔西縣大風車幼兒園一名工作人員向內媒指出，該幼兒園並沒有陳麗坤這個人。

多張截圖顯示，貴州疑似有幼兒園、孤兒院對兒童進行集體性侵。（網上圖片）

截圖還包括自稱是兒童保護組織的用戶「@Starrynighto兒童保護」向「@鵝組兔區爆料」透露，他們月初已經收到相關證據，並已向警方報案。該組織晚間發文證實，他們6月1日接到投稿，6月2日報警，這段期間一直在跟進，等待警方調查。

事件引發熱議，貴州多地警方當晚陸續給出答覆。畢節市七星關公安分局稱已接到報警，網警正在介入調查。黔東南州網警則稱，警方非常重視此事，組成專案組開展調查。凱里市警方則稱已接到相關警情，需核實消息真假。貴州省公安廳通報，已派出工作組趕往當地調查。

凱里市教育局則稱，已注意到此事，查詢得知凱里市只有大風車幼兒園，沒有風車幼兒園，這可能是個謠言，將情況上報領導。

多張爆料照片證實是盜用。（網上圖片）

不過有網民發現，這些爆料截圖中的多張照片，盜用自其他微博用戶、國外舊聞或醫療資訊網站，懷疑事件是假消息。「@鵝組兔區爆料」今天（26日）凌晨發微博稱，已證實有照片是網絡舊圖，又指造謠源頭「@VictoriaGuy」的賬號已經註銷。

網民就呼籲，若事件係假，警方就應盡快找到發布者並予以嚴懲。還有不少網民相信，即使有圖片是假的，不代表性侵事件不存在，當地依然應認真排查，並向公眾詳細交代案情。

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