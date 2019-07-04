【天降異象？】用玩具「夜光小飛箭」運毒　湖北2毒販遭抓獲

玩具「夜光小飛箭」從天而降，裏面竟然藏有冰毒和麻古？湖北孝南警方日前接到線索，在城區交通路一屋苑，有人利用這種利用彈弓發射的玩具販賣毒品。警員到場偵查，發現這些「小飛箭」與眾不同的奧秘。

玩具「夜光小飛箭」。（網上圖片）

警員發現，現場的玩具「夜光小飛箭」裏藏有毒品。經鎖定毒品買家偵查，警方獲悉疑犯自製大型彈弓，又從網上買來「夜光小飛箭」充當毒品運輸工具，然後將自制彈弓擺放在窗戶位置。

警方得知，疑犯與前來購買毒品的人透過電話聯繫，買方在網絡上轉賬後，疑犯便將毒品裝進小型膠袋，用紙包好掛到「小飛箭」上。在樓下等候的買方看到掛有毒品的「小飛箭」射出後，等待「小飛箭」落地並拾起後離開現場。

「夜光小飛箭」內藏有毒品。（湖北警方）

為免引起懷疑，疑犯在窗戶安裝了監控探頭，一面監視窗外情況，一面確認射出的毒品是否被買家本人拾走。由於交易過程雙方不直接接觸，案件取證和偵辦難度加大，幸而警員最終仍找到足夠證據。

經過近一周偵查，警員決定收網，最終抓獲販賣毒品疑犯2名、正在購買毒品的疑犯6名，查獲毒品麻古5876顆，冰毒2.16克。

用玩具掩人耳目，靠飛行運送毒品，毒販們「創意十足」的手法引來網民議論：

「創新型人才！」 「大人玩小孩的玩具肯定有不可告人的秘密！ 」 「基於這個考慮，把廣場上賣玩具的都趕走吧，我兩個小孩，每天晚上開銷太大了……」 「毒品既禍害肉體也禍害心理，還造成嚴重的社會治安問題。」